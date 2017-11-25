Водитель Nissan Cefiro попал в аварию с участием четырех машин на Никитина

Авария произошла в 17:00

Авария с участием четырех автомобилей произошла сегодня вечером на перекрестке Никитина и Панфиловцев. В столкновении сошлись машины Nissan Cefiro, Honda CR-V, Renault Logan и Mitsubishi Lance.







По данным специалистов мобильного приложения «Автоспас» Новосибирск, Honda двигалась по улице Никитина со стороны Кошурникова, Nissan — во встречном направлении.







«На перекрёстке с Панфиловцев водитель Honda стал совершать разворот, не пропустил Nissan и получил от него удар в бочину. От сильного удара Honda бросило на Renault и Mitsubishi, которые двигались за ней», — сообщают аваркомы.







В результате аварии никто не пострадал. Nissan и Honda сильно повреждены, поясняет «Автоспас».







Это уже вторая массовая авария за сутки. Сегодня НГС.НОВОСТИ писали о столкновении трех машин на улице Богдана Хмельницкого.







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