Двенадцать домов в Советском районе остались на сутки без холодной воды

Сезон аварийных отключений продолжился сегодня в Советском районе. Сразу двенадцать домов осталось без холодной воды.







По данным муниципального портала «Мой Новосибирск», отключение произошло сегодня в 14: 30. В зоне аварии оказались здания на улице Белоусова. В качестве официальной причины указано «Устранение дефекта D100 по улице Белоусова, 38».











По предварительным данным, холодная вода в домах сибиряков появится только завтра днем (14:00).







Это уже не первое отключение холодной воды в Советском районе за последний месяц. Во второй половине ноября НГС.НОВОСТИ писали об аварии на ОбьГЭСе. Тогда в зоне отключения оказались 14 многоквартирных домов.







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