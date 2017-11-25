Волонтёры разыскали школьника, который не пришёл домой после уроков

Мальчик нашёлся недалеко от СТЦ «МЕГА»
Мальчик нашёлся недалеко от СТЦ «МЕГА»

В Новосибирске волонтёры обнаружили 12-летнего школьника Ивана Григорьева, который несколько дней назад не вернулся домой после уроков.


«Сначала мы установили компанию, с которой он общался, нашли, опросили друга, у которого он ночевал. И, собственно, недалеко от того места, где мы опрашивали, мы встретили Ивана», — рассказал корреспонденту НГС.НОВОСТИ руководитель поискового отряда «Лиза Алерт» Николай Шишкин. Мальчик нашёлся в районе СТЦ «МЕГА» около одного из домов (Оловозаводская, 15).


Волонтёры только что отвезли мальчика родителям.


Мальчик пропал 23 ноября — с утра он был в школе на улице Выставочной в Ленинском районе, а после не пришёл домой

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