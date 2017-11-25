Теперь и на Танае: горный сезон ещё на одном курорте открылся массовым спуском с дымовыми шашками


Новосибирцы отмечают открытие сезона на Танае
Новосибирцы отмечают открытие сезона на Танае

На горнолыжном комплексе «Танай» в кемеровской области сегодня, 25 ноября, открылся сезон — на открытие приехали и новосибирцы.


«У нас был массовый спуск с дымовыми шашками. Спускались ребята, около 30 человек из Молодёжного совета "Сибирского делового союза" – это компания, в которую входит "Санаторий Танай". С 11 часов начались конкурсы,которые проводили аниматоры. Фотосессии с собачками были – у нас маламуты Альфа, Тайсон и Феня были. В 14 часов начался розыгрыш призов – главный приз путёвка в санаторий Танай. Её выиграла девочка из Новосибирска, у нее сегодня день рождение - ей 32 года исполнилось. Другие призы в основном Новосибисрк выигрывал и Ленинск-Кузнецкий, немножко получило Кемерово, по одному ушло в Киселёвск и Прокопьевск», — рассказали в пресс-службе ООО «Санаторий Танай».


Всего в бесплатной лотерее было 30 призов, кроме главного: сувенирные кружки, майки, игрушки, сертификаты на дневной ски-пасс, абонементы в СПА-центр, проживание в шале-апартаментах и гостиничном номере.


Также в пресс-службе отметили, что одному из самых взрослых участников было 60 лет: Виктор Щербинин приезжает на курорт из Ленска пятый год подряд.


В спуске с шашками приняли участие 30 человек
В спуске с шашками приняли участие 30 человек


Теперь и на Танае: горный сезон ещё на одном курорте открылся массовым спуском с дымовыми шашками


60-летний Виктор Щербинин (справа) как и два других гостя из Ленска приезжает на открытие сезона пятый год подряд
60-летний Виктор Щербинин (справа) как и два других гостя из Ленска приезжает на открытие сезона пятый год подряд



Татьяна Карелова из Новосибирска выиграла главный приз
Татьяна Карелова из Новосибирска выиграла главный приз


Праздник на Танае нашел свое отражение и в соцсетях.


РФБ#Танай#корпоратив#⛷

Публикация от @tatyana_666





На прошлой неделе открылся другой горнолыжный курорт — в Шерегеше официально разрешили кататься на лыжах и сноубордах.

Прочтений: 1577
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (8)8
Добавить комментарийВсе комментарии

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей


Авторские колонки

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено