Теперь и на Танае: горный сезон ещё на одном курорте открылся массовым спуском с дымовыми шашками
На горнолыжном комплексе «Танай» в кемеровской области сегодня, 25 ноября, открылся сезон — на открытие приехали и новосибирцы.
«У нас был массовый спуск с дымовыми шашками. Спускались ребята, около 30 человек из Молодёжного совета "Сибирского делового союза" – это компания, в которую входит "Санаторий Танай". С 11 часов начались конкурсы,которые проводили аниматоры. Фотосессии с собачками были – у нас маламуты Альфа, Тайсон и Феня были. В 14 часов начался розыгрыш призов – главный приз путёвка в санаторий Танай. Её выиграла девочка из Новосибирска, у нее сегодня день рождение - ей 32 года исполнилось. Другие призы в основном Новосибисрк выигрывал и Ленинск-Кузнецкий, немножко получило Кемерово, по одному ушло в Киселёвск и Прокопьевск», — рассказали в пресс-службе ООО «Санаторий Танай».
Всего в бесплатной лотерее было 30 призов, кроме главного: сувенирные кружки, майки, игрушки, сертификаты на дневной ски-пасс, абонементы в СПА-центр, проживание в шале-апартаментах и гостиничном номере.
Также в пресс-службе отметили, что одному из самых взрослых участников было 60 лет: Виктор Щербинин приезжает на курорт из Ленска пятый год подряд.
Праздник на Танае нашел свое отражение и в соцсетях.
На прошлой неделе открылся другой горнолыжный курорт — в Шерегеше официально разрешили кататься на лыжах и сноубордах.
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Елена Громкова
Фото предоставлено пресс-службой ООО «Санаторий Танай» (1,4,5), instagram.com
Скриншот facebook.com/sanatory.tanay (2,3)