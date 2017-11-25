Теперь и на Танае: горный сезон ещё на одном курорте открылся массовым спуском с дымовыми шашками





Новосибирцы отмечают открытие сезона на Танае

На горнолыжном комплексе «Танай» в кемеровской области сегодня, 25 ноября, открылся сезон — на открытие приехали и новосибирцы.





«У нас был массовый спуск с дымовыми шашками. Спускались ребята, около 30 человек из Молодёжного совета "Сибирского делового союза" – это компания, в которую входит "Санаторий Танай". С 11 часов начались конкурсы,которые проводили аниматоры. Фотосессии с собачками были – у нас маламуты Альфа, Тайсон и Феня были. В 14 часов начался розыгрыш призов – главный приз путёвка в санаторий Танай. Её выиграла девочка из Новосибирска, у нее сегодня день рождение - ей 32 года исполнилось. Другие призы в основном Новосибисрк выигрывал и Ленинск-Кузнецкий, немножко получило Кемерово, по одному ушло в Киселёвск и Прокопьевск», — рассказали в пресс-службе ООО «Санаторий Танай».





Всего в бесплатной лотерее было 30 призов, кроме главного: сувенирные кружки, майки, игрушки, сертификаты на дневной ски-пасс, абонементы в СПА-центр, проживание в шале-апартаментах и гостиничном номере.





Также в пресс-службе отметили, что одному из самых взрослых участников было 60 лет: Виктор Щербинин приезжает на курорт из Ленска пятый год подряд.





В спуске с шашками приняли участие 30 человек









60-летний Виктор Щербинин (справа) как и два других гостя из Ленска приезжает на открытие сезона пятый год подряд









Татьяна Карелова из Новосибирска выиграла главный приз





Праздник на Танае нашел свое отражение и в соцсетях.





РФБ#Танай#корпоратив#⛷ Публикация от @tatyana_666 Ноя 25 2017 в 2:31 PST





Публикация от Евгения (@minosyanjena) Ноя 24 2017 в 10:54 PST





Публикация от AG (@anastasiasib42) Ноя 25 2017 в 1:08 PST









На прошлой неделе открылся другой горнолыжный курорт — в Шерегеше официально разрешили кататься на лыжах и сноубордах.