Жарят, как в Техасе: в жилом доме открылся бар, для которого готовят мясо в специальной коптильне
Заведение под названием Jack Smoker заработало сегодня на первом этаже жилого дома в жилом комплексе «Европейский берег». Это новый проект Евгения Кулышева – создателя закрытого недавно заведения Jack`s Burger.
В баре порядка 25 посадочных мест. В интерьере много металла, часть светильников, например, сделана из водопроводных труб, из них же соорудили держатели для бумажных полотенец на столах.
Основой меню Jack Smoker станет мясо приготовленное в специальной «техасской» коптильне.
«От обычной коптильни ее отличает то, что жар в ней не сразу подводится к продуктам, а проходит через дополнительную камеру, что делает нагрев мяса более медленным, так говяжья грудинка – брискет – будет готовится у нас в течении 18 часов», пояснил Кулышев.
На основе такого, заранее приготовленного мяса в заведении будут делать сэндвичи, оно так же будет подаваться с гарнирами и салатами.
Работать бар начинает в 12 часов дня, но основные блюда в нем будут появляться после 16:00, когда из цела, где готовится мясо, будет приезжать свежая партия основного продукта, пояснил Кулышев.
Коптильня находится не в самом заведении, а установлена в отдельно организованном производстве, которое способно снабжать несколько заведений. Кулышев планирует сделать Jack Smoker сетевым проектом, открыв в городе еще как минимум 2-3 баров такого же размера.
Что же касается закрытого Jack`s Burger, его создатель обещает возродить бургерную в более скромном формате, и ищет для неё новое помещение.
Jack Smoker далеко не первое предприятие общепита, которое появилось за последние несколько лет в активно строящемся «Европейском береге». Осваивать его начали еще в 2016 году создатели кофейни Capital of Siberia. Сейчас здесь уже работают закусочные Burger_ЕБ, Mr. Salmon, «Пельмень» и другие.
Копчение (со своими особенностями в технологии) используется в качестве базового метода приготовления мяса так же в новосибирских заведениях Cowtainer и «Цех».
Подписывайтесь на наш Twitter и читайте главные новости Новосибирска всего в 280 символах (на самом деле мы укладываемся в 140).
Стас Соколов
Фото автора