Жарят, как в Техасе: в жилом доме открылся бар, для которого готовят мясо в специальной коптильне





Евшений Кулышев показывает передвижную коптильню, которую заведение использует для выездных мероприятий.

Заведение под названием Jack Smoker заработало сегодня на первом этаже жилого дома в жилом комплексе «Европейский берег». Это новый проект Евгения Кулышева – создателя закрытого недавно заведения Jack`s Burger.







В баре порядка 25 посадочных мест. В интерьере много металла, часть светильников, например, сделана из водопроводных труб, из них же соорудили держатели для бумажных полотенец на столах.



Это новый проект Евгения Кулышева





Основой меню Jack Smoker станет мясо приготовленное в специальной «техасской» коптильне.







«От обычной коптильни ее отличает то, что жар в ней не сразу подводится к продуктам, а проходит через дополнительную камеру, что делает нагрев мяса более медленным, так говяжья грудинка – брискет – будет готовится у нас в течении 18 часов», пояснил Кулышев.







Публикация от TheSmoker (@thesmokerrussia) Окт 30 2017 в 8:52 PDT





На основе такого, заранее приготовленного мяса в заведении будут делать сэндвичи, оно так же будет подаваться с гарнирами и салатами.







Светильники в баре сделаны из водопроводных труб





Работать бар начинает в 12 часов дня, но основные блюда в нем будут появляться после 16:00, когда из цела, где готовится мясо, будет приезжать свежая партия основного продукта, пояснил Кулышев.







Схема стационарной коптильни, которая установлена в цеху





Коптильня находится не в самом заведении, а установлена в отдельно организованном производстве, которое способно снабжать несколько заведений. Кулышев планирует сделать Jack Smoker сетевым проектом, открыв в городе еще как минимум 2-3 баров такого же размера.





Что же касается закрытого Jack`s Burger, его создатель обещает возродить бургерную в более скромном формате, и ищет для неё новое помещение.





Jack Smoker заработал сегодня на первом этаже жилого дома в жилом комплексе «Европейский берег»





Jack Smoker далеко не первое предприятие общепита, которое появилось за последние несколько лет в активно строящемся «Европейском береге». Осваивать его начали еще в 2016 году создатели кофейни Capital of Siberia. Сейчас здесь уже работают закусочные Burger_ЕБ, Mr. Salmon, «Пельмень» и другие.







Копчение (со своими особенностями в технологии) используется в качестве базового метода приготовления мяса так же в новосибирских заведениях Cowtainer и «Цех».

