Три автомобиля попали в ДТП на Богдашке: Honda перепрыгнула вал снега и влетела в дерево

«Хонду» зажало между деревьями и столбом

Днём 25 ноября в Новосибирске в районе перекрёстка Богдана Хмельницкого и Бардина автомобиль Honda HR-V выбросило на встречную полосу — он столкнулся с Suzuki Grand Vitara и Fiat, а затем въехал в дерево.







«Хонда» двигалась по Богдашке со стороны Учительской, «Сузуки» и «Фиат» ехали во встречном направлении.







«Водитель "Хонды" при перестроении в левый ряд попала сначала на трамвайный рельс, потом сразу в колею, что привело к потере управления. Автомобиль закрутило и бросило на "встречку". Видя всё это, водитель "Сузуки" притормозил, и поэтому "Хонда" задела его по касательной. Водитель "Фиата" двигался в среднем ряду, не видел всего этого, и на скорости ударил вылетевшую перед ним "Хонду".





От удара "Хонда" перепрыгнула через снежный вал, вылетела на газон, где ее зажало между деревьями и столбом»,





— рассказали специалисты мобильного приложения «Автоспас».







В результате никто не пострадал. У «Фиата» сильно повреждена правая сторона. Водитель «Хонды» вину признала, добавили аваркомы.







Водитель «Хонды» признала вину





У «Фиата» повреждена правая сторона





Третьим участником аварии был Suzuki Grand Vitara





Сегодня утром авария, во время которой машину выбросило на встречную полосу, также произошла на Тайгинской. Автомобиль Daewoo Matiz занесло на колее и гололёде, и он въехал во встречный KIA Sportage.