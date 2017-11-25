Видео: новосибирцы впервые собрались, чтобы написать «Татарча диктант»

В Новосибирске «Татарский диктант» прошёл впервые

Сегодня, 25 ноября, в Новосибирске впервые прошла акция «Татарча диктант» (Татарский диктант) — на нее собралось около двух десятков человек, чтобы проверить свое знание татарского языка.





Диктант прошёл в здании концертно-театрального центра «Евразия». Среди организаторов в Новосибирске — «Новосибирский областной татарский культурный центр» и«Региональная Татарская Национально-Культурная Автономия Новосибирской области».





«В Новосибирске мы подключились к акции первый раз, несмотря на то, что по России она проходит уже второй раз. У нас было не многочисленно, порядка 17 человек, но зато были не только городские жители, но и татары, которые проживают в области. Были люди из Новосибирска, Бердска, Барабинска, Куйбышевского, Каргатского, Кыштовского, Чановского, Колыванского районов. Кроме того, были люди русские, но живущие среди татар», — рассказала корреспонденту НГС.НОВОСТИ одна из организаторов акции в Новосибирске Дина Гареева.







Участники мероприятия писали под диктовку отрывок из повести Аяза Гилязова «В пятницу вечером».







«Текст был достаточно интересный, лаконичный, написание заняло около часа. Обратная связь была положительная. Какие были отзывы: многие говорят, что они могут читать, но писать было сложнее: мы не каждый день пишем письма на татарском. Кроме того, так как люди были с области, они говорили, что в регионах есть диалекты, а тот текст, который написан, на литературном языке. Поэтому где-то произношение или написание может отличаться», — добавил Дина.







Диктант писали в 10 странах, в том числе в Германии, Арабских Эмиратах, Украине, Чехии, Азербайджане, Канаде и 20 регионах России. Главные организаторы находятся в Казани — там и будут проверять работы участников. Результаты станут известны через месяц.









Участники писали под диктовку отрывок из повести Аяза Гилязова «В пятницу вечером»





В Новосибирске на акцию собрались 17 человек









Писать массово диктанты — старая традиция новосибирцев. В 2004 году здесь родилась другая подобная акция «Тотальный диктант» — для тех, кто хочет проверить свои знания русского языка. Ближайшая дата этого события — 14 апреля 2018 года.