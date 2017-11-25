Посреди моста на пути к опасному спуску поставили бетонную плиту

Бетонную плиту поставили на пути  к опасному спуску
Бетонную плиту поставили на пути  к опасному спуску


Днём 25 ноября в Новосибирске на мосту, который связывает ЖК «Астра» и улицу Танковую с улицей Овражной, появилась бетонная плита.


«Сегодня его перегородили плитой, теперь никто там ходить не будет. Рабочие говорят, администрация приняла решения. Никакого плаката официального нет», — рассказал корреспонденту НГС.НОВОСТИ читатель Александр, который увидел, как ставят плиту.


Этот мост через реку 1-я Ельцовка появился около 2 лет назад, его построил застройщик ЖК «Астра» ЗАО «Строитель». Однако возле моста не оборудовали спусков и люди стали ходить после моста через территорию ЖК «Тихая гавань». В итоге жители второго комплекса обнесли свою территорию забором, оставив узкую и опасную тропинку для прохода.


Сегодня, в УК «Апрамако», которая управляет ЖК «Астра» и одним домом в «Тихой Гавани» (Овражная, 13) отказались комментировать ситуацию в связи с выходным днём.


Домами № 11 и № 12 на улице Овражная (также дома в Тихой гавани ,которые огородили свою территорию) управляет ТСН. Сергей Зайцев, который занимается управлением домов № 11 и 12 также рассказал корреспонденту НГС.НОВОСТИ, что эти дома не имеют отношения к происходящему.


Посреди моста на пути к опасному спуску поставили бетонную плиту


Прочтений: 1362
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (10)10
Добавить комментарийВсе комментарии

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей


Авторские колонки

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено