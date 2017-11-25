Посреди моста на пути к опасному спуску поставили бетонную плиту

Бетонную плиту поставили на пути к опасному спуску





Днём 25 ноября в Новосибирске на мосту, который связывает ЖК «Астра» и улицу Танковую с улицей Овражной, появилась бетонная плита.





«Сегодня его перегородили плитой, теперь никто там ходить не будет. Рабочие говорят, администрация приняла решения. Никакого плаката официального нет», — рассказал корреспонденту НГС.НОВОСТИ читатель Александр, который увидел, как ставят плиту.





Этот мост через реку 1-я Ельцовка появился около 2 лет назад, его построил застройщик ЖК «Астра» ЗАО «Строитель». Однако возле моста не оборудовали спусков и люди стали ходить после моста через территорию ЖК «Тихая гавань». В итоге жители второго комплекса обнесли свою территорию забором, оставив узкую и опасную тропинку для прохода.





Сегодня, в УК «Апрамако», которая управляет ЖК «Астра» и одним домом в «Тихой Гавани» (Овражная, 13) отказались комментировать ситуацию в связи с выходным днём.





Домами № 11 и № 12 на улице Овражная (также дома в Тихой гавани ,которые огородили свою территорию) управляет ТСН. Сергей Зайцев, который занимается управлением домов № 11 и 12 также рассказал корреспонденту НГС.НОВОСТИ, что эти дома не имеют отношения к происходящему.







