«Я уже всё продал»: дядя не может забрать девочку из реанимации и платит клинике 34 тысячи в день

Айсан Гусейнова впала в кому больше 20 дней назад

Три недели назад пациентка новосибирской клиники Мешалкина — 13-летняя девочка из Азербайджана, которая приехала на плановое обследование, неожиданно впала в кому. Родственники вынуждены платить по 34 тысячи в сутки, а перевести девочку в другую больницу пока никто не может.







У 13-летней Айсан Гусейновой порок сердца. В 2007 году её привезли на операцию в клинику им. Мешалкина. «Девочке тогда было три года. Её оперировал Юрий Николаевич Горбатых, очень хороший врач, мы очень ему благодарны, — рассказал её дядя Рашад Гусейнов. — Она была в нормальном состоянии, так уже десять лет прошло. Привозили каждый год на обследование, иногда делали УЗИ в Азербайджане, документы проверяли здесь».







После очередного обследования врачи рекомендовали приехать через два года. Однако уже через полтора родители заметили, что Айсан стала себя плохо чувствовать, поэтому приехали в Новосибирск на полгода раньше.





«Сказали, что ей нужна экстренная помощь. Прошло часа 2-3, я позвонил, сказали, что у неё убрали около литра жидкости из лёгких, — вспоминает родственник. — На следующее утро мне сказали, что моя племянница впала в кому».







Почему так получилось, по словам Гусейнова, им толком не объяснили. Врачи собирались ей делать операцию на сердце, однако десять дней назад у девочки отказали почки. «Дали мне время думать — оперировать или нет, согласен я или нет, делать ей операцию во время комы, — объяснил Рашад Гусейнов. — А во вторник уже сказали, что почки могут не выдержать эту операцию. Я спросил, насколько, они — на 99%. Я, конечно, отказался».







В итоге ребенок лежит в реанимации уже больше трех недель. Недавно выяснилось, что работа почек и сердца до какой-то степени нормализовалась — дядя девочки объяснил это тем, что в почки ввели препараты, а сердце в спокойном состоянии, потому что ребёнок лежит. Однако в коме она до сих пор, и никаких прогнозов никто не даёт. При этом, по словам Гусейнова, врачи сказали родственникам, что это связано с неврологией, а неврологического отделения в клинике Мешалкина нет.







«Я плачу за каждые сутки по 34 тысячи рублей. За 18 дней мы заплатили 720 тысяч в кассу Мешалкина. Никакой операции пока не было. Сама операция на сердце стоит 953 тысячи, но это ладно. Я просто задаю вопросы — что мне делать, чтобы она пришла в себя? Как её лечить, где? И никто не знает, проснется она или не проснется, мне остается только просить бога, — поделился Рашад. —





Если ребенок месяц не проснется, два, три. Плюс если врачи будут что-то ей делать — МРТ, УЗИ и так далее, то это будет уже 40-45. Я уже все, что смог, продал, в долги залез».







По словам Гусейнова, они написали руководству клиники заявления-просьбы, чтобы ребенка перевели в другую больницу. «Я пытаюсь ее забрать в какое-то другое отделение. Чтобы она получила там полноценное лечение, чтобы там хотя бы подешевле было. И это я не могу сделать, потому что мне не дают направления. Сказали, что будут отправлять запрос в минздрав. Потом у них там собрание будет, будут что-то решать, когда и куда ее отвезти. Главврач сказала, что это будет минимум 70 дней», — поделился своими опасениями родственник девочки.







Рашад объяснил, что мама Айсан сейчас тоже в Новосибирске. «Отца у Айсан нет. Я её и отец, и дядя, и тётя. И как сейчас решить судьбу этого маленького ребёнка..Я даже не знаю, что мне делать».





В пресс-службе клиники Мешалкина не подтвердили и не опровергли сам факт того, что Айсан Гусейнова находится у них на лечении, сославшись на занонодательство РФ. «Вся запрашиваемая информация относится к категории врачебной тайны. И может быть предоставлена только в порядке действующего законодательства. Эта информация закрыта не только для СМИ, но и для дальних родственников. Сведения о диагнозе и какая-либо информация о пациенте может быть предоставлена только ближайшим родственникам, которые заключают договор с клиникой, только им», — объяснили в пресс-службе клиники.





В НМИЦ им. Мешалкина подтвердили, что реанимация у них стоит 34 тысячи в сутки. «Но эта сумма, не которую озвучиваем мы, эта та сумма, которая прописана Минздравом Российской Федерации», — объяснили в пресс-службе клиники. При этом жители России и других стран платят одну и ту же сумму, разница лишь в том, что иностранцы не могут лечиться по квотам, ДМС и ОМС.