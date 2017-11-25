«Дэу Матиз» занесло на колее возле Тайгинской: у «КИА» вырвано колесо, девушку увезли на «скорой»

«КИА» остался без заднего левого колеса
«КИА» остался без заднего левого колеса

Утром 25 ноября в Новосибирске автомобиль Daewoo Matiz занесло на колее и гололёде и он въехал на встречной полосе в KIA Sportage.


Авария произошла в 10:10 на проезде между Тайгинской и Пашинским переездом.


«"Матиз" двигался со стороны Восточного шоссе, "КИА" — со стороны Тайгинской. 


На дороге образовалась снежная колея и гололед, из-за чего водитель "Матиза" потеряла управление в районе остановки "Станция Иня-Восточная". 


Ее автомобиль выбросило на "встречку" в "КИА". Удар оказался достаточно сильным — у "КИА" вырвало заднее левое колесо», — рассказали специалисты мобильного приложения «Автоспас».


В результате аварии пострадала девушка-водитель «Матиза». Ее увезла «скорая», характер травм пока неизвестен.


В пресс-службе ГУ МВД по НСО сообщили, что прокомментируют происшествие позднее.


Дорога, на которой случилось ДТП, была с колеёй
Дорога, на которой случилось ДТП, была с колеёй


Авария случилась недалеко от остановки «Станция Иня-Восточная»
Авария случилась недалеко от остановки «Станция Иня-Восточная»


На прошлых выходных гололёд и колея, по словам автомобилистов, стали причиной нескольких аварий на Ипподромской — там за ночь столкнулись 13 автомобилей

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