«Дэу Матиз» занесло на колее возле Тайгинской: у «КИА» вырвано колесо, девушку увезли на «скорой»
Утром 25 ноября в Новосибирске автомобиль Daewoo Matiz занесло на колее и гололёде и он въехал на встречной полосе в KIA Sportage.
Авария произошла в 10:10 на проезде между Тайгинской и Пашинским переездом.
«"Матиз" двигался со стороны Восточного шоссе, "КИА" — со стороны Тайгинской.
На дороге образовалась снежная колея и гололед, из-за чего водитель "Матиза" потеряла управление в районе остановки "Станция Иня-Восточная".
Ее автомобиль выбросило на "встречку" в "КИА". Удар оказался достаточно сильным — у "КИА" вырвало заднее левое колесо», — рассказали специалисты мобильного приложения «Автоспас».
В результате аварии пострадала девушка-водитель «Матиза». Ее увезла «скорая», характер травм пока неизвестен.
В пресс-службе ГУ МВД по НСО сообщили, что прокомментируют происшествие позднее.
На прошлых выходных гололёд и колея, по словам автомобилистов, стали причиной нескольких аварий на Ипподромской — там за ночь столкнулись 13 автомобилей.
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Елена Громкова
Фото vk.com/avtospas54rus