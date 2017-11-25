12-летний подросток ушёл в школу в Ленинском районе и пропал

У пропавшего русые волосы и серо-голубые глаза

В Новосибирске родственники и полиция ищут 12-летнего Ивана Григорьева, который не вернулся из школы № 160 в Ленинском районе.





Школа у ребёнка находится на Выставочной, живёт он на улице Титова.







«Он пошёл в школу, а из школы так и не вернулся, на занятиях он был. Я разговаривала с учительницей — вроде все было нормально, никаких конфликтов не было. Он был весёлый, бодрый. Раньше было, что он поздно приходил, просился к друзьям ночевать, но мы всегда были в курсе где он. Сейчас он телефон не берёт — сначала просто не брал, а со вчерашнего утра телефон был выключен», — рассказала корреспонденту НГС.НОВОСТИ мама пропавшего Екатерина Грачёва.







Родители обратились в полицию. В пресс-службе ГУ МВД по НСО подтведили, что полицейские сейчас разыскивают Ивана. Также родственники начали розыск через соцсети.







Всех, кто что-нибудь знает о пропаже мальчика, просят звонить Екатерине по номеру 89059308574, номеру её мужа Михаила 89138900930 или в полицию 02.







Мальчик был одет в эту куртку, на нём также тёмно-синие брюки, шапка в синие, белые и серые полоски. При себе у него был чёрный рюкзак





На этой неделе в Новосибирске разыскивали другого подростка — Кирилл Афанасьев ночью не был дома, а днём нашёлся в компьютерном клубе.