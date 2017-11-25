Спасатели забили тревогу: новосибирцам грозят обморожения в ближайшие дни

В ночь на понедельник температуры упадут до –25 градусов
В ночь на понедельник температуры упадут до –25 градусов


Новосибирское МЧС выпустило напоминание о том, как вести себя во время мороза, чтобы не  получить обморожение.


Такое предупреждение спасатели выпустили в связи с прогнозом, который синоптики дали на 26 и 27 ноября. В эти дни случится резкое похолодание.


«В связи с этим особое внимание нужно уделять правилам поведения в морозную погоду. Сотрудники Главного управления МЧС России по Новосибирской области рекомендуют на морозе не стоять на одном месте, двигаться и греться в ближайших помещениях — магазинах, павильонах, подъездах жилых домов.


Главное правило — на морозе не нужно употреблять алкоголь, это самый главный союзник холода. Несмотря на то, что спиртосодержащие напитки называют "горячительными", они вызывают большую потерю тепла.


Также в зоне риска курильщики. И без того вредная привычка вызывает спазм капилляров конечностей, уменьшая циркуляцию крови», — предупреждают в МЧС.


Спасатели напоминают, что при симптомах обморожения — побелении кожи, потери чувствительности в конечностях — нужно обратиться к медикам.


Также специалисты напомнили про то, какой должна быть первая помощь при обморожениях.


«Главное — не заставляйте пострадавшего активно двигаться и пить спиртное. Это достаточно распространенная ошибка. Также не делайте человеку массаж, не растирайте снегом или шерстяной тканью, не прикладывайте грелку, не делайте согревающие компрессы и теплые ванночки и, наконец, не смазывайте кожу маслами или жирами. 


Растирание снегом опасно, так как кристаллики льда повреждают кожу, в результате чего в ранки может попасть инфекция», 


— подчеркнули в ведомстве.


Вместо этого пострадавшего нужно доставить в теплое место, вызвать «скорую». Затем аккуратно снять с него обувь и одежду, надеть на него теплое и сухое белье, укутать в одеяло, дать теплое питье и еду, чтобы организм постепенно отогревался «изнутри наружу».

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