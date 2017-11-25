Мужчина выпал из окна и попал в больницу с многочисленными травмами

Мужчина упал на козырёк подъезда

Вечером 24 ноября в Ленинском районе Новосибирска из окна дома на Троллейной упал 47-летний мужчина.







«Вчера в 20:53 очевидцы позвонили в полицию и сообщили о произошедшем. Установлено, что мужчина 1970 года рождения выпал с 4-го этажа», — рассказали в пресс-службе ГУ МВД по НСО.





Мужчина упал на козырёк подъезда — оттуда его снимали спасатели МАСС. По их информации, он упал из окна, у пострадавшего травмы спины, головы и ног.





Сейчас, по данным полиции, с мужчиной работает участковый. Обстоятельства произошедшего еще выясняются.