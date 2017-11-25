Появились первые изображения новой Toyota Camry для России

Роспатент опубликовал изображения новой Toyota Camry для российского рынка. Внешность автомобиля в целом совпадает с представленной недавно в Америке и Японии новой моделью Camry.


«Автомобиль построен на глобальной платформе TNGA (Toyota New Global Architecture). Базовые версии машины получили 2,5-литровый атмосферный мотор и 8-ступенчатый автомат», — уточнили в пресс-службе Toyota.


Напомним, новая Camry отличается от прежней заниженной линией остекления в задней части, более спортивным и стремительным видом. Ожидается, что в России автомобиль нового поколения поступит в продажу в 2018 году.


Появились первые изображения новой Toyota Camry для России


Появились первые изображения новой Toyota Camry для России



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