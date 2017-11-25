Новосибирский учёный вошел в федеральный Совет по науке

В обновлённый состав Совета вошли 14 учёных из России и зарубежья

Учёный из Новосибирска вошёл в состав Совета по науке при Министерстве образования и науки РФ.







Как сообщает издание «Наука в Сибири», на днях министр образования и науки Ольга Васильева и замминистра Григорий Трубников представили 14 новых членов Совета. В список попал и новосибирский учёный — директор по научной работе Института нефтегазовой геологии и геофизики им. А. А. Трофимука СО РАН член-корреспондент РАН Иван Кулаков.





«Функция членов совета — обсуждение животрепещущих вопросов, касающихся организации науки в России. Этот совет — связующее звено между правительством и учеными, способ донести до чиновников министерства точку зрения и претензии специалистов, делающих науку. Также предполагается обсуждение государственных программ в сфере науки и экспертиза соответствующих нормативно-правовых актов», — цитирует Ивана Кулакова «Наука в Сибири».





В обновлённый состав Совета вошли 14 учёных из крупнейших научно-образовательных центров России и зарубежья. Им предстоит работать над планом реализации Стратегии научно-технологического развития РФ до 2035 года.



Сотрудники СО РАН часто приковывают к себе внимание. Так, в октябре стало известно, что новосибирские учёные научились получать метан из воздуха и воды. Такой газ можно использовать для обогрева домов и в качестве топлива для транспорта.







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