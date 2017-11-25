Новосибирский учёный вошел в федеральный Совет по науке

В обновлённый состав Совета вошли 14 учёных из России и зарубежья
В обновлённый состав Совета вошли 14 учёных из России и зарубежья

Учёный из Новосибирска вошёл в состав Совета по науке при Министерстве образования и науки РФ.


Как сообщает издание «Наука в Сибири», на днях министр образования и науки Ольга Васильева и замминистра Григорий Трубников представили 14 новых членов Совета. В список попал и новосибирский учёный — директор по научной работе Института нефтегазовой геологии и геофизики им. А. А. Трофимука СО РАН член-корреспондент РАН Иван Кулаков.


«Функция членов совета — обсуждение животрепещущих вопросов, касающихся организации науки в России. Этот совет — связующее звено между правительством и учеными, способ донести до чиновников министерства точку зрения и претензии специалистов, делающих науку. Также предполагается обсуждение государственных программ в сфере науки и экспертиза соответствующих нормативно-правовых актов», — цитирует Ивана Кулакова «Наука в Сибири».


В обновлённый состав Совета вошли 14 учёных из крупнейших научно-образовательных центров России и зарубежья. Им предстоит работать над планом реализации Стратегии научно-технологического развития РФ до 2035 года.


Сотрудники СО РАН часто приковывают к себе внимание. Так, в октябре стало известно, что новосибирские учёные научились получать метан из воздуха и воды. Такой газ можно использовать для обогрева домов и в качестве топлива для транспорта.


Напоминаем, что мы круглосуточно ждём от вас сообщения — теперь, чтобы сообщить нам новость, вам не нужно ждать утра — мы принимаем ваши заявки круглосуточно. Присылайте свои сообщения через WhatsApp, Viber и Telegram по номеру 8-923-157-00-00, на почту news@ngs.ru или через кнопку «Сообщи свою новость» на нашем сайте. Не забывайте указывать контактный телефон!

Прочтений: 108
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (0)0
Добавить комментарий

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей


Авторские колонки

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено