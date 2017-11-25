Столичные рокеры спели на юбилее новосибирской компании

На концерте в МВК «Новосибирск Экспоцентр» выступила группа Uma2rman — музыкантам дружно подпевали и не стеснялись танцевать под известные хиты. Столичные музыканты приехали в Новосибирск чтобы поздравить с юбилеем крупную городскую компанию «Центр Финансовых Технологий».





#ЦФТ #цфт25 Публикация от Женя (@jackgusev) Ноя 24 2017 в 2:09 PST





Гости мероприятия активно делились фото и видео в соцсети Instagram.







Видео на память. #уматурман #uma2rman #цфт #цфт25 Публикация от Oleg (@molrad_nsk) Ноя 24 2017 в 9:39 PST





Группа компаний «Центр Финансовых Технологий» входит в топ-20 лучших работодателей России. Офисы ЦФТ находятся в Москве (Центр маркетинга и продаж), Новосибирске (Главный центр разработки), Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Ростове-на-Дону, Алматы и Кишиневе.







Новосибирцы любят широко отмечать юбилеи. Так, в сентябре жильцы девятиэтажки по улице Ударная, 29 на Станиславском жилмассиве отметили юбилей дома.







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