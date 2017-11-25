Андрей Травников наградил 40 выдающихся новосибирцев

Государственные награды из рук врио губернатора получили 40 человек
Государственные награды из рук врио губернатора получили 40 человек

24 ноября врио губернатора Новосибирской области Андрей Травников вручил государственные награды жителям города и области.


«Это отражение оценки руководством страны того вклада Новосибирской области, который вносится в развитие нашей большой страны, в развитие России. Эти результаты достигаются не одним годом, это результат всей вашей жизни», — цитирует Андрея Травникова официальный сайт правительства Новосибирской области.


По информации правительства, награды получили 10 новосибирцев и 30 жителей области.


«Из числа награждённых троим были вручены медали ордена "За заслуги перед Отечеством II степени" (Алексей Бояркин, Галина Бырда, Леонид Никулин). Наши земляки получили почётные звания "Заслуженный врач Российской Федерации" (Виктор Рерих, Наталия Скачкова), "Заслуженный работник здравоохранения Российской Федерации" (Людмила Ильченко, Людмила Нейзлер), "Заслуженный работник сельского хозяйства Российской Федерации" (Ирина Бауэр, Павел Болдырю), "Заслуженный строитель Российской Федерации" (Михаил Выжитович)», — сообщается на сайте правительства.


В ходе награждения были вручены знаки отличия «За заслуги перед Новосибирской областью», «За безупречную службу» и «За милосердие и благотворительность». 


15 ноября в Кремле прошла церемония вручения государственных наград. Среди удостоенных орденов и почетных званий оказались Владимир Городецкий и Виктор Толоконский.


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