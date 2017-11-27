В Новосибирске стали вдвое чаще продавать квартиры с жильцами

Квартиры всё чаще продают с жильцами-арендаторами
Квартиры всё чаще продают с жильцами-арендаторами

Владельцы арендного жилья в Новосибирске стали чаще выставлять его на продажу вместе с арендаторами: за год число таких объявлений выросло на 44%, подсчитали аналитики N1.RU.


Больше всего таких предложений приходится на Дзержинский и Заельцовский районы города, среди них половина — это однокомнатные квартиры. При этом, отметили эксперты, в этом году среди подобных объявлений появились трёхкомнатные квартиры — раньше вместе с жильцами их не продавали.


Так, самая дешёвая квартира с арендатором выставлена на продажу за 900 тысяч рублей, ежемесячно он платит за неё 10 тысяч рублей, следует из объявления. Двухкомнатная хрущёвка с жильцом на улице Гоголя стоит 2,25 млн рублей, а за «трёшку» на «Золотой Ниве» «с хорошей семьёй» владелец просит 3,35 млн рублей.


«Собственники жилья не упускают возможность заработать, пока ищут покупателя на свою недвижимость, поэтому зачастую предпочитают в этот период сдавать квартиру в аренду, — пояснила руководитель пресс-службы N1.RU Анастасия Гринёва. — А для тех, кто покупает недвижимость в инвестиционных целях, квартиранты могут стать дополнительным бонусом».


Между тем, отметили в N1.RU, на цену квартиры наличие или отсутствие арендаторов не влияет. При этом найти арендаторов на жильё высокого класса в Новосибирске становится сложнее — летом эксперты отмечали сильное падение стоимости аренды такого жилья из-за отсутствия спроса.

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