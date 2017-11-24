У новосибирских бюджетников выросли зарплаты

Заметнее всего зарплата выросла у врачей

В Новосибирской области повысились зарплаты работников бюджетных учреждений, больше всего у врачей и работников в области искусства.







По данным Новосибирскстата, в IV квартале 2017 года средняя зарплата бюджетников в регионе составила 30 481 рубль в месяц — это на 2 тысячи рублей больше, чем в июне 2017 года.





Средняя зарплата работников бюджетных организаций федерального уровня составила 39 503 рубля, областного уровня — 29 970 рублей, а муниципального — 23 844 рубля.







Самые высокие в опубликованной 24 ноября статистике зарплаты — в области искусства и организации развлечений (33 094 рубля), а также у работников сферы здравоохранения (29 432 рубля). Самые низкие — в сфере дошкольного образования (20 236 рублей).





Недавно аналитики выяснили, что Новосибирск входит в число городов Западной Сибири с наиболее недоступным жильём.





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