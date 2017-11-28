Делили «Апельсин»: суд парализовал работу нового ТЦ перед открытием

Новый торговый центр оказался в центре судебного разбирательства

Арбитражный суд Новосибирской области по требованию компании «Лайт С» наложил запрет на аренду и продаже помещений в новом торговом центре «Апельсин» на площади Гарина-Михайловского — это может поставить под угрозу дату открытия ТЦ, которое намечено на 23 декабря.





Определение суда опубликовано в картотеке арбитражных дел.







Компания «Лайт С» обратилась в суд с просьбой запретить застройщику, компании «СтройградИнвест», распоряжаться недавно достроенным торговым центром «Апельсин» на улице Ленина, 84 — в частности, продавать, сдавать или заключать любые другие сделки с помещениями здания. Оказалось, что





здание ТЦ является предметом спора двух компаний с прошлого лета.







Как следует из материалов дела, «Лайт С» ещё в июне обратилcя в суд с требованием передать ему права на земельный участок с торговым центром после завершения его строительства. В документах указывается, что в 2004 году был заключён договор, по которому компания имеет инвестиционные права на спорные помещения по оплаченным в 2006 году векселям.







«В соответствии с разрешением на ввод объекта в эксплуатацию от 09.10.2017 спорный объект недвижимости введён в эксплуатацию. На данном основании ответчиком могут быть предприняты меры, направленные на передачу спорных помещений в адрес третьих лиц, что сделает невозможным исполнение решения суда в случае удовлетворения иска», — отмечается в документах суда.







В качестве доказательства того, что застройщик «СтройградИнвест» намерен передать ТЦ третьим лицам, в суде приводится публикация НГС.НОВОСТИ: в начале месяца управляющая торговым центром назвала дату его открытия, в частности, назвала его будущих якорных арендаторов.







Суд удовлетворил требования компании «Лайт С» и запретил «СтройградИнвесту» заключать сделки на помещения торгового центра — продавать или сдавать в аренду, а Росреестру их регистрировать. В течение месяца определение суда может быть обжаловано.







Как рассказал представитель застройщика в суде Сергей Сартаков, возражения со стороны «СтройградИнвеста» уже подготовлены для передачи в суд. «Суд их рассмотрит, если посчитает обоснованным, то отменит вынесенное определение, если нет, будем обжаловать в апелляционную инстанцию», — заявил он.







Рассмотрение дела ещё не завершено. В разговоре с корреспондентом НГС.НОВОСТИ Сергей Сартаков пояснил, что иск компании «Лайт С» основан на договоре соинвестирования, заключённом на основании недействительного муниципального контракта.





«Сторона на протяжении, как она полагает, 14 лет, не проявляла никакого интереса к этому объекту, а сейчас почему-то вдруг проявила.





При этом получила это право требования от третьего лица, которое было ликвидировано в своё время путём реорганизации, — заметил Сартаков. — Очень настораживают эти документы, в связи с чем подано нами заявление о фальсификации. 5 декабря оно будет рассмотрено, и суд решит, проводить или нет экспертизу этих документов».







Связаться с компанией «Лайт С» корреспонденту НГС.НОВОСТИ не удалось.







Строительство торгового центра «Апельсин» было анонсировано в 2004 году, но строительство началось только 9 лет спустя и завершилось к октябрю 2017 года.