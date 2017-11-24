В Центральном парке начали заливать огромный каток

В Центральном парке Новосибирска начали заливать главный городской каток.


В этом году в Центральном парке будет главный городской каток
В этом году в Центральном парке будет главный городской каток


Вечером 24 ноября корреспондент сайта НГС увидела, что в Центральном парке начали делать каток — на площадку перед сценой никого не пускают, там дежурит охранник.


В этом году главный городской каток переместился с площади Ленина в Центральный парк. Открыть каток мэрия планирует к 15 декабря. «По планам у нас со вторника к заливке приступить — будем надеяться на погодные условия. Но с понедельника уже будем выставлять ограждения. Мы обновляем ограждения, иллюминацию, докупаем световое оборудование», — говорил вчера директор парка Козырев.


Вход на каток со своими коньками будет бесплатным, а стоимость проката останется такой же, как и в прошлом году: для взрослых — 150 рублей в час.


Кроме того, каток залили на стадионе «Спартак». Площадь катка увеличили до 7280 квадратных метров, открыться он должен был уже сегодня, а в декабре там поставят ёлку.

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