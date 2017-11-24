Самосвал и два грузовика собрались в «паровозик» на Дуси Ковальчук
Самосвал и два грузовика ехали друг за другом и столкнулись на светофоре в Заельцовском районе Новосибирска.
Авария случилась в 20:10 около остановки «Холодильная» на Дуси Ковальчук.
«Самосвал Howo, грузовик Fuso и грузовик Nissan ехали со стороны Плановой в сторону Владимировской друг за другом. Самосвал и Fuso остановились на светофоре, а водитель Nissan всех собрал в кучу», — сообщают специалисты мобильного приложения «Автоспас».
В аварии никто не пострадал, также без повреждений остался самосвал. Судя по фото с места аварии, у грузовиков Fuso и Nissan разбиты передние части.
Одно из недавних столкновений нескольких попутных машин случилось в конце октября недалеко от Речного вокзала — авария собрала большую пробку.
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Ксения Евдокимова
Фото vk.com/avtospas54rus