Самосвал и два грузовика собрались в «паровозик» на Дуси Ковальчук

Водитель самосвала повреждений на машине не обнаружил

Самосвал и два грузовика ехали друг за другом и столкнулись на светофоре в Заельцовском районе Новосибирска.





Авария случилась в 20:10 около остановки «Холодильная» на Дуси Ковальчук.







«Самосвал Howo, грузовик Fuso и грузовик Nissan ехали со стороны Плановой в сторону Владимировской друг за другом. Самосвал и Fuso остановились на светофоре, а водитель Nissan всех собрал в кучу», — сообщают специалисты мобильного приложения «Автоспас».







В аварии никто не пострадал, также без повреждений остался самосвал. Судя по фото с места аварии, у грузовиков Fuso и Nissan разбиты передние части.







В аварии никто не пострадал





Одно из недавних столкновений нескольких попутных машин случилось в конце октября недалеко от Речного вокзала — авария собрала большую пробку.