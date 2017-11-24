Дорога из «Родников» в центр Новосибирска покрылась ямами — теперь здесь всегда пробки

Асфальт на улице Объединения

Жители микрорайона «Родники» в Калининском районе Новосибирска встали в пробки на улице Объединения из-за разрушенного асфальта.





«Буквально за последние две недели асфальт окончательно разрушился, образовались огромные ямы. И на самом переезде, и на подъездах к нему. Это основная дорога на «Родники», здесь всегда большой поток машин, и теперь они стоят в бордовой пробке в оба направления с утра до вечера», — написал в редакцию житель Калининского района.







Судя по данным сервиса Яндекс.Карты, сегодня около 19 часов на улице Объединения и на безымянной улице, пересекающейся с ней недалеко от железнодорожного переезда, образовались серьёзные пробки в сторону центра.







Пробки на этом участке возникают ежедневно





На муниципальном портале «Мой Новосибирск» зафиксировано несколько обращений на состояние улицы Объединения рядом с железнодорожным переездом. О плохом состоянии дороги жители начали писать ещё в августе, есть несколько обращений за ноябрь. Одна из жительниц пишет, что на дорогу до работы у неё уходит полтора часа, а пробки на этом участке возникают даже в выходные дни.







Недавно НГС.НОВОСТИ писали, что жители микрорайона «Родники» снова начали ездить по ранее закрытой дороге через железнодорожный переезд по улице Фадеева, правда, проехать там могут только грузовики и внедорожники.