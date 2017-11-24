Крах крупной авиакомпании привёл к отставке зятя Ельцина

Новым местом работы Валерия Окулова станет Объединённая авиастроительная корпорация

Премьер Дмитрий Медведев уволил замминистра транспорта Валерия Окулова, курировавшего в правительстве гражданскую авиацию. Неофициально источники газеты «Коммерсантъ» связывают уход чиновника с крахом авиакомпании «ВИМ-Авиа».





Из-за финансовых проблем «ВИМ-Авиа», которая в сентябре сообщила об остановке рейсов, пострадали более 16 тысяч пассажиров. Президент Владимир Путин жёстко отреагировал на ситуацию, потребовав от чиновников «быстро и эффективно» решить проблему с рейсами «ВИМ-Авиа». Министру транспорта Максиму Соколову глава государства объявил предупреждение о неполном служебном соответствии.





В итоге в спешном порядке пассажиров разорившегося «ВИМ-Авиа» пришлось перевозить другим авиакомпаниям, прежде всего «Аэрофлоту». По данным газеты «Коммерсантъ», в последние пару месяцев решался вопрос о том, какое из ведомств — Минтранс или Росавиацию — признать в наибольшей степени ответственным за то, что регуляторы не обратили своевременно внимания на проблемы авиакомпании.





Валерий Окулов, зять первого президента РФ Бориса Ельцина, более 12 лет руководил «Аэрофлотом», а в апреле 2009 года был назначен замминистра транспорта. Формальным поводом для увольнения называют пенсионный возраст, но на рынке связывают уход чиновника с крахом авиакомпании «ВИМ-Авиа», пишет «Коммерсантъ». По данным ТАСС, новым местом работы Окулова станет Объединённая авиастроительная корпорация.

