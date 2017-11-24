Новосибирец отсудил у соседа-курильщика компенсацию за дым в квартире

Чтобы отсудить компенсацию, новосибирцу потребовались годы

Житель Новосибирска отсудил компенсацию морального вреда у бывшего соседа, который курил на лоджии — размер выплаты оказался в 50 раз меньше, чем рассчитывал истец.







Кассационную жалобу новосибирца удовлетворила судебная коллегия по гражданским делам Верховного суда РФ.







«Принять по делу новое решение, которым исковые требования удовлетворить частично, взыскать с Фрицлера В.П. в пользу Трофимцева В.С. компенсацию морального вреда в размере 5000 рублей», — говорится в определении Верховного суда от 7 ноября 2017 года.







Судебные тяжбы новосибирца с курящим соседом начались несколько лет назад. Как сообщается в материалах дела, в октябре 2015 года мужчина от имени своего несовершеннолетнего сына обратился с иском в Ленинский районный суд Новосибирска. Истец указал, что он и его семья живут на 9-м этаже, а ответчик — этажом ниже. При этом сосед ежедневно курит на лоджии, и сигаретный дым проникает в квартиру истца.







Новосибирец пояснил, что этот дым вредит здоровью его семьи и может привести к табачной зависимости. Поэтому истец потребовал, чтобы суд запретил соседу курить на лоджии и взыскал с него компенсацию морального вреда — 250 тысяч рублей.







Ленинский районный суд истцу отказал. После новосибирец попытался обжаловать это решение. Но Новосибирский областной суд оставил апелляционную жалобу без удовлетворения. В результате борец с курением дошёл до Верховного суда, который в ноябре 2016 года отменил определение облсуда и направил дело на новое рассмотрение в суд апелляционной инстанции.







Позже во время повторного рассмотрения дела в облсуде новосибирец заявил, что квартира по соседству с курильщиком уже продана. Как следствие, истец отказался от одного из требований — запретить соседу курить на лоджии, но на компенсации продолжал настаивать. В этом облсуд ему опять отказал, и истец обратился с кассационной жалобой в Верховный суд.







«Проверив материалы дела, обсудив доводы, изложенные в кассационной жалобе, возражениях на кассационную жалобу, судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда РФ находит жалобу подлежащей удовлетворению», — говорится в определении Верховного суда.