В подполе дома на Большевистской нашли старинный кувшин, огромный гвоздь и два черепа

Первые находки в разрушенном доме инженера Георгия Будагова 
Первые находки в разрушенном доме инженера Георгия Будагова 

Сотрудники Музея Новосибирска начали обследовать дом инженера Будагова на улице Большевистской, 7 — на днях началась его реконструкция, в ходе которой в здании сделали первые находки.


Предметы старины нашли в подполе при разборе дома. Сотрудникам музея удалось извлечь на свет несколько артефактов: надтреснутый кувшин, огромный гвоздь и два крысиных черепа. «Гвоздь кованый начала XX века, похожие использовались при строительстве Транссиба. Кувшин первой четверти XX века, ремесленное производство, не фабричное», — сообщил пресс-секретарь Музея Новосибирска Юрий Лобанов. Крысиные останки краеведы датировать не стали.


Изучение объекта только началось — возможно, в доме кроются и другие артефакты, подчеркнули в музее.


Дом на Большевистской, 7 — одно из старейших зданий Новосибирска. Оно было построено в начале XX века для конторы Григория Будагова — главного инженера на стройке железнодорожного моста через Обь. В последние годы в доме никто не жил, а в 2000 году его признали объектом культурного наследия.


В октябре мэрия решила потратить на восстановление конторы Будагова 5 млн рублей — дом хотят привести в порядок к 125-летию города.


Справка: Будагов Григорий Моисеевич (1852–1921) родился в армянской семье в Санкт-Петербурге, окончил институт инженеров путей сообщения. В 1893 году был направлен на строительство мостов Западно-Сибирской железной дороги. Фактически руководил строительством моста через Обь. В 1911-м возглавил изыскания, а затем строительство Алтайской железной дороги.

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