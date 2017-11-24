Остаются зимовать: новосибирцы спасли 13 молодых коршунов

Зимовать коршуны будут в уличных вольерах на усиленном питании

В Новосибирске волонтёры осенью спасли 13 раненых коршунов — птиц выходили и оставили на зимовку в Сибири.





«Основная часть птиц — это поздние слётки, которые попали к волонтёрам птенцами в середине осени, в то время, когда их сородичи уже улетали на юга. В связи с этим птиц оставили зимовать под присмотром в зимних вольерах. Среди них — окольцованный слёток, которого подстрелили в Бердске. Птице повезло, и пуля не задела кости. Пока коршун восстанавливался, пропустил отлёт», — рассказала корреспонденту НГС.НОВОСТИ пресс-секретарь Центра реабилитации хищных птиц (ЦРХП) Дарья Зимина.





Весной волонтёры планируют выпустить на волю 11 коршунов, но для этого птицам нужно пережить зиму и полноценно питаться. Ещё двух птиц отпустить не получится — это взрослая самка с «зубчатыми» новообразованиями на плечевой кости крыла и молодой самец с одной лапой, который только привыкает к своей травме.





Волонтёры попросили новосибирцев помочь птицам пережить зиму — для этого будет достаточно принести в ЦРХП еду, которая любима птицами-падальщиками. Это говяжьи хребты, потроха, любые мясные обрезки, кроличьи и куриные головы, а также любая рыба.





Прилетающие летом в Новосибирскую область коршуны отправились на зимовку в Южную Азию ещё в начале сентября, до этого они выводили в Сибири потомство.