Остаются зимовать: новосибирцы спасли 13 молодых коршунов

Зимовать коршуны будут в уличных вольерах на усиленном питании
Зимовать коршуны будут в уличных вольерах на усиленном питании

В Новосибирске волонтёры осенью спасли 13 раненых коршунов — птиц выходили и оставили на зимовку в Сибири.


«Основная часть птиц — это поздние слётки, которые попали к волонтёрам птенцами в середине осени, в то время, когда их сородичи уже улетали на юга. В связи с этим птиц оставили зимовать под присмотром в зимних вольерах. Среди них —  окольцованный слёток, которого подстрелили в Бердске. Птице повезло, и пуля не задела кости. Пока коршун восстанавливался, пропустил отлёт», — рассказала корреспонденту НГС.НОВОСТИ пресс-секретарь Центра реабилитации хищных птиц (ЦРХП) Дарья Зимина.


Весной волонтёры планируют выпустить на волю 11 коршунов, но для этого птицам нужно пережить зиму и полноценно питаться. Ещё двух птиц отпустить не получится — это взрослая самка с «зубчатыми» новообразованиями на плечевой кости крыла и молодой самец с одной лапой, который только привыкает к своей травме.


Волонтёры попросили новосибирцев помочь птицам пережить зиму — для этого будет достаточно принести в ЦРХП еду, которая любима птицами-падальщиками. Это говяжьи хребты, потроха, любые мясные обрезки, кроличьи и куриные головы, а также любая рыба. 


Прилетающие летом в Новосибирскую область коршуны отправились на зимовку в Южную Азию ещё в начале сентября, до этого они выводили в Сибири потомство.

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