С нового входа в Центральный парк отвалилась буква «Ц»

Центральный парк превратился в «ентральный»
Центральный парк превратился в «ентральный»

С надписи над недавно отремонтированной входной группой Центрального парка Новосибирска исчезла буква «Ц».


Фотографию входа в парк сделал читатель НГС.НОВОСТИ 24 ноября около 17:30. На фото видно, что надпись «Центральный парк», расположенная над входом, лишилась буквы «Ц».


По словам читателя, буквы «Ц» на земле рядом со входом видно не было. «Нигде ничего не лежит, просто "ентральный парк"», — заключил читатель.


Связаться с руководством парка и узнать о судьбе пропавшей буквы на момент публикации новости не удалось.


Реконструкция Центрального парка началась этим летом, город выделил на неё 18 млн рублей. Рабочие отремонтировали асфальтовые дорожки, поставили новые фонари, отреставрировали центральный вход.

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