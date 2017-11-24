Бывший начальник новосибирского метро нашёл работу в Крыму

Экс-начальник новосибирского метро Андрей Ксензов перебрался в Крым и устроился работать в госкомитет дорожного хозяйства республики.





51-летний Андрей Ксензов занял должность советника главы госкомитета дорожного хозяйства республики — об этом сегодня сообщило издание «ЦДЖ».





Связаться с госкомитетом корреспонденту НГС.НОВОСТИ не удалось, но фамилия чиновника упоминается в новостном блоке на сайте правительства Крыма в публикации от 30 октября. В тот день Ксензов принимал участие во встрече главы Советского района республики с делегацией из Австрии и Швейцарии. На сайте районной администрации опубликовано фото, на котором бывший глава новосибирского метрополитена сидит за столом совещаний.





Госкомитет дорожного хозяйства был создан минувшим летом. Структура занимается содержанием дорог регионального и межмуниципального значения Крыма.





Андрей Ксензов (на фото справа, с мобильным телефоном в руке) устроился советником главы комитета в Крыму





В Новосибирске Андрей Ксензов почти два года — с мая 2015 года по март 2017 года — работал начальником метрополитена. Перед этим он занимал пост вице-мэра Новосибирска и курировал экономический блок — на эту должность его позвал Анатолий Локоть сразу после своего избрания на пост в 2014 году. Сам Ксензов тоже был одним из ключевых участников той же предвыборной гонки, однако в последний момент снял свою кандидатуру в пользу Локтя.





До этого Ксензов занимал пост вице-губернатора в правительстве Василия Юрченко, а ещё раньше работал в системе мэрии — сначала в администрации Калининского района, затем руководителем главного управления благоустройства и озеленения и транспортного департамента, а при мэре Владимире Городецком был его первым заместителем.





В марте этого года мэр Анатолий Локоть уволил Ксензова, объяснив своё решение «нарушением финансовой дисциплины», в частности тем, что Ксензов делал необоснованные надбавки к своей зарплате. В апреле чиновник попытался восстановиться в должности через суд, но безуспешно.