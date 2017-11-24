Перекрёсток улицы Петухова и Советского шоссе встал в пробку из-за погасших светофоров

Светофоры не работают уже больше 30 минут
Светофоры не работают уже больше 30 минут

Днём 24 сентября на пересечении Советского шоссе и улицы Петухова в Кировском районе Новосибирска погасли светофоры: на подъезде к перекрёстку собирается пробка.


Светофоры на перекрёстке отключились около получаса назад. Причина отключения пока неясна. 


«Наша бригада уже выехала туда, ещё не доехали по пробкам», — сообщили корреспонденту НГС.НОВОСТИ в Специализированном монтажно-эксплуатационном учреждении (СМЭУ). 


В СМЭУ пояснили, что светофоры на этом перекрёстке отключаются уже второй раз за сегодняшний день. Первое отключение было связано с работами на электросетях, после этого в 13:20 светофоры возобновили работу.


По данным сервиса Яндекс.Пробки, на перекрёстке уже начал образовываться затор: затруднено движение по Петухова со стороны Затулинского жилмассива.


Подъезд к перекрёстку затруднён
Подъезд к перекрёстку затруднён


В прошлый раз НГС.НОВОСТИ рассказывали про отключение светофоров на перекрёстках Ипподромской с улицами Военной и Кропоткина. Это также привело к пробкам.

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