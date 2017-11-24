В лесу около Гусинобродского шоссе нашли свалку из снега и мусора

В «Горзеленхозе» оценили ущерб в 1,5 млн рублей
В «Горзеленхозе» оценили ущерб в 1,5 млн рублей

Власти обнаружили горы грязного снега в лесу в Октябрьском районе Новосибирска.


24 ноября лесоводы патрулировали участки городского лесничества и справа от Гусинобродского шоссе по направлению выезда из города обнаружили кучи снега объёмом 250 кубических метров.


«Лесоводы обнаружили два вагончика, в одном из них находился сторож. На участке работал фронтальный погрузчик — сталкивал снег в лесной массив, стояли два КамАЗа, позже подъехали для разгрузки ещё два КамАЗа со снегом», — рассказали в пресс-центре мэрии.


Специалисты учреждения оценивают сумму ущерба городским лесам в 1,5 млн рублей.


«Складируют снег с грязью и мусором, там и твёрдо-бытовые отходы присутствуют. Это незаконно, и неизвестно, кто делает, люди на контакт не идут», — пояснил директор МКУ «Горзеленхоз» Александр Сумин.


Погрузчик в лесу на Гусинобродском шоссе
Погрузчик в лесу на Гусинобродском шоссе


Сотрудники «Горзеленхоза» сообщили о нарушении в отдел полиции № 6 «Октябрьский» и прокуратуру Октябрьского района.


Прошлой зимой власти тоже боролись с незаконными снегоотвалами в городе: в январе администрация Кировского района поймала управляющую компанию ЖК «Матрешкин двор» на вывозе снега за дома на улице Петухова. В УК тогда пояснили, что «водитель увёз туда снег по ошибке».

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