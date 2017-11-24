Улицу возле Центрального рынка раскопали на две недели

Ремонт закончится 8 декабря
Ремонт закончится 8 декабря

Сегодня энергетики сузили для проезда часть улицы Мичурина недалеко от Центрального рынка Новосибирска.


«С 24 ноября ограничивается движение транспорта на участке улицы Мичурина около дома на Крылова, 20 — бассейна "Спартак". Проезжая часть в этом месте будет сужена на 5,5 метров», — рассказали в пресс-центре мэрии Новосибирска.


На месте сужения дороги специалисты АО «СИБЭКО» развернули ремонт теплотрассы, работы они планируют завершить 8 декабря.


Дорогу сузили на 5,5 метров
Дорогу сузили на 5,5 метров


Также на этой неделе до конца месяца закрыли сквозной проезд по улице Нижегородской в Октябрьском районе Новосибирска — возле четвёртого корпуса СибГУТИ раскопали теплотрассу.

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