Улицу возле Центрального рынка раскопали на две недели

Ремонт закончится 8 декабря

Сегодня энергетики сузили для проезда часть улицы Мичурина недалеко от Центрального рынка Новосибирска.







«С 24 ноября ограничивается движение транспорта на участке улицы Мичурина около дома на Крылова, 20 — бассейна "Спартак". Проезжая часть в этом месте будет сужена на 5,5 метров», — рассказали в пресс-центре мэрии Новосибирска.







На месте сужения дороги специалисты АО «СИБЭКО» развернули ремонт теплотрассы, работы они планируют завершить 8 декабря.







Дорогу сузили на 5,5 метров





Также на этой неделе до конца месяца закрыли сквозной проезд по улице Нижегородской в Октябрьском районе Новосибирска — возле четвёртого корпуса СибГУТИ раскопали теплотрассу.