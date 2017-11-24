Улицу возле Центрального рынка раскопали на две недели
Сегодня энергетики сузили для проезда часть улицы Мичурина недалеко от Центрального рынка Новосибирска.
«С 24 ноября ограничивается движение транспорта на участке улицы Мичурина около дома на Крылова, 20 — бассейна "Спартак". Проезжая часть в этом месте будет сужена на 5,5 метров», — рассказали в пресс-центре мэрии Новосибирска.
На месте сужения дороги специалисты АО «СИБЭКО» развернули ремонт теплотрассы, работы они планируют завершить 8 декабря.
Также на этой неделе до конца месяца закрыли сквозной проезд по улице Нижегородской в Октябрьском районе Новосибирска — возле четвёртого корпуса СибГУТИ раскопали теплотрассу.
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Ксения Евдокимова
Фото Татьяны Фатеевой (1), фрагмент справочника 2ГИС (2)