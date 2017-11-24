Пятерым юным разбойникам дали 30 лет колонии за нападение ради телефона и иконки

Нападение на прохожего обернулось для подростков реальными сроками в колонии
Нападение на прохожего обернулось для подростков реальными сроками в колонии

Суд в Новосибирске вынес обвинительный приговор пятерым подросткам, которые избили прохожего до черепно-мозговой травмы и забрали у него дешёвый телефон.


Преступление произошло прошлой осенью во дворе дома № 200 на улице Коммунстроевской — по соседству с отделом полиции, рассказала корреспонденту НГС.НОВОСТИ старший помощник прокурора Октябрьского района Новосибирска Наталья Чернова.


«Это преступление отличается особой жестокостью нападавших, которые в вечернее время, около 20:00, 10 октября 2016 года, заранее распределив между собой роли, надев на лица медицинские маски, прихватив деревянную палку, пошли нападать на случайных прохожих», — описала нападение представитель прокуратуры.


Как следует из материалов дела, перед нападением подростки выпили. По пути им попались три потенциальных жертвы. Двоим удалось убежать, один из них закрылся в автомобиле, и подростки ещё некоторое время пинали его машину. Третьему прохожему не повезло: 39-летний мужчина возвращался из магазина и не дошёл до своего подъезда всего несколько метров — один из нападавших ударил его ногой в спину. От удара мужчина упал на колени, и толпа подростков напала на него с палкой.


«Его били буквально несколько минут, но удары были сильными. Никакого сопротивления потерпевший не оказывал», — рассказала Наталья Чернова.


По словам гособвинителя, вместе с избивавшими мужчину подростками были ещё несколько их приятелей, которые в разбое не участвовали и даже пытались оттащить нападавших от жертвы. Подростки били прохожего до тех пор, пока он не потерял сознание. Самые сильные удары пришлись на голову. Позже врачи обнаружили у мужчины перелом челюсти и черепно-мозговую травму, из-за которой он стал инвалидом II группы.


«Добычей преступников стали сотовый телефон Nokia стоимостью 4139 рублей и иконка стоимостью 200 рублей», — сообщила Наталья Чернова.


По её словам, избившим мужчину подросткам было от 14 до 17 лет. Пока шло расследование и продолжался суд, один из них стал совершеннолетним.


В четверг, 23 ноября, Октябрьский районный суд Новосибирска признал пятерых подсудимых виновными по п. «в» ч. 4 ст. 162 УК РФ (разбой, совершённый группой лиц по предварительному сговору, с применением предметов, используемых в качестве оружия, с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшего). Все подростки получили реальные сроки — сумма сроков превысила 30 лет на пятерых. Троих из них суд приговорил к 6 годам 2 месяцам лишения свободы. Ещё двое подростков получили на два месяца меньше, так как написали явку с повинной, пояснила Наталья Чернова.


После того как приговор вступит в силу, несовершеннолетние осуждённые отправятся в воспитательную колонию, а их 18-летний соучастник — в колонию общего режима.


Кроме того, подростки и их семьи должны будут выплатить потерпевшему компенсацию морального вреда — 500 тысяч рублей, а также возместить затраты на лечение, обследование, лекарства и компенсировать судебные издержки, отметили в районной прокуратуре.


Как уточнила Наталья Чернова, у подростков были разные позиции по поводу их участия в разбое. Приятели не отрицали, что были на месте преступления, но ни один полностью свою вину не признал.


«Кто-то не признавал предварительный сговор, кто-то — цель хищения, кто-то не признавал, что удары наносил», — добавила старший помощник прокурора.

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