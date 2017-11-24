Пассажирам Толмачёво раздали 10-килограммовый торт

Чжао Цзянпин был очень дружелюбен и остался доволен произошедшим
Чжао Цзянпин был очень дружелюбен и остался доволен произошедшим

Сегодня, 24 ноября, новосибирский аэропорт Толмачёво достиг очередной рекордной отметки — с начала года он обслужил 4,5 млн пассажиров.


«Юбилейным пассажиром стал житель Пекина Чжао Цзянпин, вылетавший из Новосибирска в Москву рейсом S7 184 авиакомпании S7 Airlines. Авиакомпания повысила класс обслуживания пассажира на рейсе до бизнес-класса и подарила бесплатный перелёт на любом направлении своей маршрутной сети», — рассказали в пресс-службе аэропорта.


Чжао Цзянпин — турист, он рассказал сотрудникам аэропорта о том, что приехал специально, чтобы посмотреть Россию. В Новосибирск он прилетел трансфером — выбрал удобную стыковку между Пекином и Москвой.


«Мы знали, примерно на каких рейсах мог быть этот пассажир. Мы знали, что на этих рейсах могут быть иностранные пассажиры. У нас сотрудники в аэропорту англоговорящие, и одна девочка есть со знанием китайского. Этот пассажир английский не понимал», — рассказали корреспонденту НГС.НОВОСТИ в пресс-службе аэропорта.


Аэропорт Толмачёво вручил Чжао памятный подарок — экшн-камеру. Кроме того, во время чествования китайского туриста во внутреннем терминале развлекали и других пассажиров. «Чашка кофе» приготовила 10-килограммовый торт, который раздали тем, кто вылетал из внутреннего терминала.


Торт, которым угостили пассажиров
Торт, которым угостили пассажиров


В июне этого года аэропорт принял 2-миллионного пассажира — это случилось на месяц раньше, чем в прошлом году.

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