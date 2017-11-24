Оборона и социалка: Госдума приняла бюджет на три года

Сократить дефицит бюджета хотят за счёт увеличения налогов и сборов и уменьшения расходов на госпрограммы
Сократить дефицит бюджета хотят за счёт увеличения налогов и сборов и уменьшения расходов на госпрограммы

Большую часть денег федерального бюджета в 2018–2020 годах направят на социальную политику, национальную оборону, безопасность и правоохранительную деятельность. Такие расходы утвердила сегодня Госдума в третьем окончательном чтении закона о федеральном бюджете.


При этом расходы по этим пунктам будут сокращены. Например, на национальную оборону из российской казны в 2018 году уйдёт 2,77 трлн рублей, что на 100 млрд рублей меньше, чем в этом году.


Самое существенное сокращение расходов — на 5% по сравнению с 2017 годом — запланировано в сфере национальной экономики. Также на четверть будет уменьшена сумма, которую федеральный бюджет направляет в регионы, сообщает РБК.


«Во-первых, главный показатель бюджета, где мы видим развитие, — это рост внутреннего валового продукта. Впервые за три предыдущих года мы принимаем бюджет, где у нас рост более 2% — бюджет роста. И мы ещё подчёркиваем, что впервые в бюджете мы видим рост: рост зарплаты, рост денежного довольствия военнослужащих, реализация указов президента, которая нацелена именно на решение этих задач. Всё это подкреплено денежными средствами», — заявил сегодня спикер Госдумы Вячеслав Володин.


В целом в 2018 году доходы составят 15,257 трлн рублей (15,7% ВВП), в следующие два года они подрастут: в 2019 году — до 15,554 трлн рублей (15,1% ВВП), а в 2020 году — до 16,285 трлн рублей (14,8% ВВП). Расходы на 2018 год запланированы в размере 16,529 трлн рублей (17% ВВП), на 2019 год — 16,373 трлн рублей (15,9% ВВП), а в 2020 году — 17,155 трлн рублей (15,6% ВВП).


Трёхлетний бюджет будет дефицитным. В 2018 году дефицит составит 1,271 трлн рублей (1,3% ВВП), в 2019 году — 819,1 млрд рублей (0,8% ВВП), а в 2020 году — 869,8 млрд рублей (0,8% ВВП).


Сократить дефицит к 2020 году планируется за счёт увеличения налогов и сборов и урезанию расходов на госпрограммы. Также Госдума сохранила мораторий по накопительной части пенсии: страховые взносы будут идти на выплаты нынешним пенсионерам. В 2018 году расходы на пенсионное обеспечение вырастут на 279 млрд рублей — до 7,15 трлн рублей, на социальные выплаты — на 11,8 млрд рублей, до 981 млрд рублей.

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