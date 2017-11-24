Попил воды из индийской реки: новосибирец привёз из отпуска опасную болезнь

Чаще всего туристы привозят инфекции с популярных курортов Африки и Юго-Восточной Азии
Чаще всего туристы привозят инфекции с популярных курортов Африки и Юго-Восточной Азии

В Новосибирской области зарегистрированы новые случаи инфекционных болезней, которыми жители региона заражаются за границей.


Как рассказала заместитель главного врача инфекционной клинической больницы № 1 Лариса Вовней, за последние полгода в Новосибирской области зарегистрировали 10 случаев лихорадки денге, два случая малярии и один случай брюшного тифа — его привёз житель Академгородка, который признался, что пил в Индии речную воду. Чаще всего больным новосибирцам диагностировали эти болезни после того, как они вернулись из Африки, Юго-Восточной Азии и Среднего Востока.


«Несмотря на все меры предосторожности, о которых говорят в СМИ и турагентствах, всё равно люди у нас заражаются и всё это привозят в Новосибирск. За последние года полтора у нас постоянно кто-нибудь находится, например, с лихорадкой денге. Чаще всего это Юго-Восточная Азия: Вьетнам, Таиланд, Филиппины.


Завозные случаи малярии — это самостоятельно путешествующие по Африке, по Индии, у нас недавно лежал пациент,


очень тяжело протекало у него всё это», — рассказала Лариса Вовней и добавила, что при своевременном обращении в больницу исход этих случаев благоприятный.


Как пояснила НГС.НОВОСТИ главный инфекционист НСО Лариса Позднякова, количество зарегистрированных привезённых инфекций с годами почти не меняется.


Чтобы не заболеть на курорте, врачи рекомендуют соблюдать определённые правила. Так, они советуют соблюдать правила личной гигиены, не покупать фрукты и овощи на пыльных улицах или пляжах, не пить воду из-под крана и тем более из местных рек или озёр, защищаться от укусов насекомых. Туристам с хроническими заболеваниями рекомендуют привозить все медикаменты с собой — за границей их могут не продавать или давать по рецепту. А путешественникам с болезнями сердца или проблемами с артериальным давлением не рекомендуют для отдыха жаркие страны. Кроме того, перед поездкой они советуют поставить необходимые прививки и узнать об эпидобстановке у турагентства. 


Экзотические болезни на курортах отпугивают новосибирцев. Так, летом жительница Новосибирска испугалась сообщений о вирусе Коксаки в Турции и попыталась вернуть путёвку, но в турагентстве ей отказали.

Прочтений: 1492
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (9)9
Добавить комментарийВсе комментарии

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей


Авторские колонки

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено