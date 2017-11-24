Попил воды из индийской реки: новосибирец привёз из отпуска опасную болезнь
В Новосибирской области зарегистрированы новые случаи инфекционных болезней, которыми жители региона заражаются за границей.
Как рассказала заместитель главного врача инфекционной клинической больницы
«Несмотря на все меры предосторожности, о которых говорят в СМИ и турагентствах, всё равно люди у нас заражаются и всё это привозят в Новосибирск. За последние года полтора у нас постоянно кто-нибудь находится, например, с лихорадкой денге. Чаще всего это Юго-Восточная Азия: Вьетнам, Таиланд, Филиппины.
Завозные случаи малярии — это самостоятельно путешествующие по Африке, по Индии, у нас недавно лежал пациент,
очень тяжело протекало у него всё это», — рассказала Лариса Вовней и добавила, что при своевременном обращении в больницу исход этих случаев благоприятный.
Как пояснила НГС.НОВОСТИ главный инфекционист НСО Лариса Позднякова, количество зарегистрированных привезённых инфекций с годами почти не меняется.
Чтобы не заболеть на курорте, врачи рекомендуют соблюдать определённые правила. Так, они советуют соблюдать правила личной гигиены, не покупать фрукты и овощи на пыльных улицах или пляжах, не пить воду из-под крана и тем более из местных рек или озёр, защищаться от укусов насекомых. Туристам с хроническими заболеваниями рекомендуют привозить все медикаменты с собой — за границей их могут не продавать или давать по рецепту. А путешественникам с болезнями сердца или проблемами с артериальным давлением не рекомендуют для отдыха жаркие страны. Кроме того, перед поездкой они советуют поставить необходимые прививки и узнать об эпидобстановке у турагентства.
Экзотические болезни на курортах отпугивают новосибирцев. Так, летом жительница Новосибирска испугалась сообщений о вирусе Коксаки в Турции и попыталась вернуть путёвку, но в турагентстве ей отказали.
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Кирилл Шматков
Фото Татьяны Фатеевой