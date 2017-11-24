Попил воды из индийской реки: новосибирец привёз из отпуска опасную болезнь

Чаще всего туристы привозят инфекции с популярных курортов Африки и Юго-Восточной Азии

В Новосибирской области зарегистрированы новые случаи инфекционных болезней, которыми жители региона заражаются за границей.





Как рассказала заместитель главного врача инфекционной клинической больницы № 1 Лариса Вовней, за последние полгода в Новосибирской области зарегистрировали 10 случаев лихорадки денге, два случая малярии и один случай брюшного тифа — его привёз житель Академгородка, который признался, что пил в Индии речную воду. Чаще всего больным новосибирцам диагностировали эти болезни после того, как они вернулись из Африки, Юго-Восточной Азии и Среднего Востока.





«Несмотря на все меры предосторожности, о которых говорят в СМИ и турагентствах, всё равно люди у нас заражаются и всё это привозят в Новосибирск. За последние года полтора у нас постоянно кто-нибудь находится, например, с лихорадкой денге. Чаще всего это Юго-Восточная Азия: Вьетнам, Таиланд, Филиппины.





Завозные случаи малярии — это самостоятельно путешествующие по Африке, по Индии, у нас недавно лежал пациент,





очень тяжело протекало у него всё это», — рассказала Лариса Вовней и добавила, что при своевременном обращении в больницу исход этих случаев благоприятный.





Как пояснила НГС.НОВОСТИ главный инфекционист НСО Лариса Позднякова, количество зарегистрированных привезённых инфекций с годами почти не меняется.







Чтобы не заболеть на курорте, врачи рекомендуют соблюдать определённые правила. Так, они советуют соблюдать правила личной гигиены, не покупать фрукты и овощи на пыльных улицах или пляжах, не пить воду из-под крана и тем более из местных рек или озёр, защищаться от укусов насекомых. Туристам с хроническими заболеваниями рекомендуют привозить все медикаменты с собой — за границей их могут не продавать или давать по рецепту. А путешественникам с болезнями сердца или проблемами с артериальным давлением не рекомендуют для отдыха жаркие страны. Кроме того, перед поездкой они советуют поставить необходимые прививки и узнать об эпидобстановке у турагентства.







Экзотические болезни на курортах отпугивают новосибирцев. Так, летом жительница Новосибирска испугалась сообщений о вирусе Коксаки в Турции и попыталась вернуть путёвку, но в турагентстве ей отказали.