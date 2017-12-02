Навострили лыжи: где можно кататься уже в эти выходные

В выходные несколько горнолыжных баз открывает сезон





В Новосибирске и области начали открываться горнолыжные курорты — НГС.НОВОСТИ узнали, где уже можно кататься в ближайшие выходные, когда откроют сезон на остальных базах, и как изменились цены.





На прошлой неделе уже открылись трассы и заработали подъемники в горнолыжном клубе «Иня». Пока из двух бугельных подъемников работает один. Второй, сообщили в администрации клуба, заработает позже. Кататься можно с 10:00 до 22:00, последний подъем — в 21:45. Разовый подъем в будни стоит 40 рублей, в выходные — 60. Двухчасовой абонемент в будни обойдется в 400 рублей, четырехчасовой — 800.







В эти выходные новосибирцы уже смогут покататься на трассах «Юрманки». В выходные состоится техническое открытие комплекса. Как сообщается на сайте курорта, кататься можно будет с 9:30 до 17:00. Будет работать один из двух подъемников (скорее всего это будет бугель, по фактической ситуации возможен запуск кресла).





В горнолыжном комплексе «Новососедово» сезон стартовал с 1 декабря. Кататься можно на трассе № 1 . «На протяженности всей трассы положен искусственный снег, на линии подъема природный снег. В начале трассы размещены 4 волны», — сообщается на официальном сайте курорта.





В этом году, по словам директора горнолыжного комплекса Дмитрия Каменева, в «Новососедово» построили сноупарк, где есть разгонная горка и три трамплина высотой по 2–2,5 метра. Цены на подъемники повышаться не будут. Есть несколько видов абонемента, например, минимальный, на один час, стоит 300 рублей в будни, 350 — в выходные.







Также в эти выходные можно покататься на горе клуба «Альбатрос» на Выборной, 91«а». Время работы: с 10 до 22:00. Цены, как сообщается в официальной группе клуба «ВКонтакте», те же, что и в прошлом году. Подъемник для взрослых — 300 рублей в час, для детей — 200 рублей. Также есть прокат оборудования.





В горнолыжном комплексе «Ключи» открытие перенесли на 9–10 декабря, сообщается на официальном сайте курорта. В этом году цены здесь выросли. «Мы их не поднимали с 2010 года. В этом году были вынуждены поднять именно на абонементы», — объяснила креативный директор горнолыжного комплекса «Ключи» Мила Образцова. В частности, абонемент буднего дня стоил 500 рублей, теперь — 700. В него входит безлимит по подъемникам плюс аренда горнолыжного оборудования. Без проката цена на абонемент — 600 рублей.







В горнолыжном комплексе «Ключи» три склона, соответственно, три подъемника. На территории комплекса есть баня рядом с озером — желающие могут попрыгать в прорубь. А также площадка для барбекю. Цена за баню — 800 рублей в час в будни, и 1000 — в выходные.







На базе «Пихтовый гребень» открытие было запланировано на 1 декабря, однако, пока его отложили. «Снег не пришел на наши склоны в том количестве, чтобы без ущерба вашему инвентарю и нашей технике организовать катание. Вы можете приехать в любое время, пообщаться с природой, отдохнуть на свежем воздухе, совершить лыжную прогулку, покататься на коньках, на ватрушках, прокатиться на санях, запряженных лошадьми», — сообщается на официальном сайте базы.





Открыть горнолыжный сезон можно не только в Новосибирской области. Один из любимых курортов у новосибирцев — Шерегеш — заработал уже несколько дней назад. Кроме Шерегеша, новосибирцы ездят на горнолыжную базу «Танай», которая также находится в Кемеровской области. В субботу, 25 ноября, здесь состоялось официальное открытие сезона. Однако, пока будет работать только одна трасса, остальные еще готовятся. «Протяженность этой трассы — полтора километра, подъемник кресельный», — рассказали в администрации базы. Разовый подъем стоит 100 рублей. Ски-пасс на три часа — 700, на 4 — 900, безлимит на весь день — 1100 рублей. В этом году на базу привезли двух маламутов, с которыми желающие могут прокатиться в нартах.





Подробнее о том, где находятся базы и как туда проехать, можно узнать из предыдущего материала НГС.НОВОСТИ об открытии горнолыжного сезона 2016 года.