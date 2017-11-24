Видео: зимний закат на улице Ленина

Вид с 12-этажного бизнес-центра на улице Ленина
Вид с 12-этажного бизнес-центра на улице Ленина

НГС.НОВОСТИ забрались на крышу 12-этажной высотки в центре Новосибирска и сняли с неё видеоролик — на ролик попало зимнее солнечное небо и светящиеся ночью буквы НГС.


Фотограф НГС.НОВОСТИ Александр Ощепков снимал ролик солнечным днём 23 ноября, ночью и утром 24 ноября, на съёмку у него ушли сутки. 


В объектив попали буквы НГС на крыше офисного здания, которые светятся в тёмное время суток, часть микрорайона тихий центр, Сибирский госуниверситет водного транспорта и здание Сбербанка на проспекте Димитрова.



Ранее НГС.НОВОСТИ публиковали таймлапс с крыши самого известного долгостроя Новосибирска — гостиницы «Турист».

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