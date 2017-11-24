«Боятся, что не хватит»: новосибирцы выстроились в огромную очередь за лекарством

Очередь за инсулином стояла несколько часов
Очередь за инсулином стояла несколько часов

Сегодня в поликлинике в новосибирском микрорайоне ОбьГЭС выстроилась огромная очередь за инсулином — пациенты стояли в ней несколько часов. Руководство поликлиники заверило, что дефицита лекарства нет.


О гигантской очереди сообщила НГС.НОВОСТИ пациентка поликлиники больницы № 3 на ОбьГЭСе на улице Гидромонтажной, 46. По её словам, в поликлинике часто случаются перебои с выдачей инсулина пациентам с сахарным диабетом.


«Сегодня, 24 ноября, инсулин появился, но возникла многочасовая очередь на выписку (фото прилагается), которую тяжело выстоять даже здоровому человеку, а больному — вообще невозможно. 


Когда, наконец, будет наведен порядок в этой сфере, тысячи людей мучаются каждый месяц!» — возмутилась жительница микрорайона.


В самой больнице сообщили, что очереди в поликлинике периодически бывают из-за опасений пациентов, что лекарства закончатся.


«Очереди везде, во всех поликлиниках, потому что все приходят в один день. Бесполезно [что-то делать], потому что все торопятся. Есть определённая очерёдность: сегодня приходят пациенты, которые получают, допустим, по льготе онкологические препараты, другие приходят, получают инсулин, третьи с ХОБЛ — Беродуал, бронхолитики. 


Но все торопятся прийти в один день пораньше, потому что боятся, что не хватит», — объяснил корреспонденту НГС.НОВОСТИ заместитель главного врача больницы № 3 Андрей Парыгин.


Он подчеркнул, что все препараты в наличии и в достаточном количестве.


Заместитель руководителя больницы предположил, что в очередях виновато и достаточно тесное помещение. 


«Наша поликлиника находится в приспособленном помещении в жилом доме на первом этаже. Это не типовая поликлиника, там узкие коридоры, там скученность — если человек сел один, то напротив его все должны обходить. Люди в основном пожилые, они стоят, очередь, хочется сесть. А сесть негде», — посетовал врач.


Он напомнил, что в следующем году больница должна была получить здание под поликлинику. «Ждём, когда построят», — заключил Парыгин.


Ранее родители детей с сахарным диабетом столкнулись с отсутствием инсулина в поликлиниках и на складах. В министерстве здравоохранения заверили, что ситуация «на особом контроле».


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