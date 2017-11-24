«Боятся, что не хватит»: новосибирцы выстроились в огромную очередь за лекарством
Сегодня в поликлинике в новосибирском микрорайоне ОбьГЭС выстроилась огромная очередь за инсулином — пациенты стояли в ней несколько часов. Руководство поликлиники заверило, что дефицита лекарства нет.
О гигантской очереди сообщила НГС.НОВОСТИ пациентка поликлиники больницы
«Сегодня, 24 ноября, инсулин появился, но возникла многочасовая очередь на выписку (фото прилагается), которую тяжело выстоять даже здоровому человеку, а больному — вообще невозможно.
Когда, наконец, будет наведен порядок в этой сфере, тысячи людей мучаются каждый месяц!» — возмутилась жительница микрорайона.
В самой больнице сообщили, что очереди в поликлинике периодически бывают из-за опасений пациентов, что лекарства закончатся.
«Очереди везде, во всех поликлиниках, потому что все приходят в один день. Бесполезно [что-то делать], потому что все торопятся. Есть определённая очерёдность: сегодня приходят пациенты, которые получают, допустим, по льготе онкологические препараты, другие приходят, получают инсулин, третьи с ХОБЛ — Беродуал, бронхолитики.
Но все торопятся прийти в один день пораньше, потому что боятся, что не хватит», — объяснил корреспонденту НГС.НОВОСТИ заместитель главного врача больницы
Он подчеркнул, что все препараты в наличии и в достаточном количестве.
Заместитель руководителя больницы предположил, что в очередях виновато и достаточно тесное помещение.
«Наша поликлиника находится в приспособленном помещении в жилом доме на первом этаже. Это не типовая поликлиника, там узкие коридоры, там скученность — если человек сел один, то напротив его все должны обходить. Люди в основном пожилые, они стоят, очередь, хочется сесть. А сесть негде», — посетовал врач.
Он напомнил, что в следующем году больница должна была получить здание под поликлинику. «Ждём, когда построят», — заключил Парыгин.
Ранее родители детей с сахарным диабетом столкнулись с отсутствием инсулина в поликлиниках и на складах. В министерстве здравоохранения заверили, что ситуация «на особом контроле».
Читайте также:
Жительница ОбьГЭСа пожаловалась на большую очередь в детской поликлинике — родителям приходится сидеть по несколько часов, чтобы поставить ребёнку пробу Манту.
Подписывайтесь на нашу страничку в Facebook, чтобы не пропустить самые важные события, фото и видео дня.
Мария Морсина
Фото читательницы НГС