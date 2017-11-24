Виктор Толоконский вышел на работу в мэрию Новосибирска

К работе Толоконский приступил с 24 ноября
К работе Толоконский приступил с 24 ноября

Экс-губернатор Новосибирской области и Красноярского края Виктор Толоконский начал работать главным советником мэра Новосибирска.


Об этом сообщил сегодня на встрече с журналистами мэр Анатолий Локоть.


«Виктор Александрович Толоконский с сегодняшнего дня приступил к обязанностям главного советника в мэрии. Мы с ним оговорили круг вопросов, которыми он будет заниматься. Это вопросы, касающиеся прежде всего улучшения инвестиционного климата, вопросы, касающиеся экономики. Нам следует улучшать показатели в этом направлении, в условиях дефицита бюджета привлечение инвестиций частных это серьёзное направление. 


У Виктора Александровича богатейший опыт этого вопроса, предпринимательской среды, имеет значение его авторитет, знания, опыт, он здесь готов помогать, я благодарен ему за это, начинаем сотрудничество», — сказал мэр.


Вчера стало известно, что мэр подписал постановление о создании новой должности главного советника. Согласно документу, опубликованному в бюллетене органов местного самоуправления, должность главного советника не муниципальная. Оклад главного советника будет 16 тысяч рублей (кроме оклада в зарплату начисляются премии и надбавки).


Несколько дней назад врио губернатора Новосибирской области Андрей Травников рассказал журналистам, что пригласил Виктора Толоконского войти в совет по стратегическому планированию при областном правительстве.


Сам Виктор Толоконский в начале недели говорил НГС.НОВОСТИ, что ещё не решил, чьё предложение примет. «Я готов сотрудничать, помогать в разработке программ развития и области, и города. Всё это для меня знакомо, интересно. Какое-то сотрудничество вполне возможно. В каких конкретно формах — этого решения ещё пока нет. <…> Но если это будет постоянная работа, то она может быть только в одном месте, по-другому невозможно», — заявил экс-губернатор.


Теперь в мэрии Новосибирска работает сразу два представителя семьи Толоконских — летом городское управление физкультуры и спорта возглавил сын бывшего губернатора Алексей Толоконский.

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