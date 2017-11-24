Спасатели вытащили трёхлетнюю девочку, запертую в заведённой машине

Спасатели очень быстро открыли автомобиль

Утром 24 ноября в Октябрьском районе Новосибирска матери понадобилась помощь спасателей, чтобы вызволить дочь из машины.





«В 8:49 на телефон оперативного дежурного службы МАСС поступил звонок от взволнованной мамы. Она захлопнула дверь заведённого автомобиля, припаркованного на улице 1-й Родниковой, а ключи оставила в замке зажигания, но самое главное — в машине находится её трёхлетняя дочь», — рассказали в Муниципальной аварийно-спасательной службе.







Специалисты МАСС приехали на место, успокоили маму и бабушку ребёнка. «Они в считанные секунды открыли переднюю дверь автомобиля, после чего заглушили двигатель и открыли заднюю дверь салона, где и находилась девочка», — добавили в службе.











Спасатели напоминают, что если вы стали очевидцем происшествия или сами попали в беду, то можно позвонить по телефонам: 051, 231-06-49.

