Спасатели вытащили трёхлетнюю девочку, запертую в заведённой машине

Спасатели очень быстро открыли автомобиль
Спасатели очень быстро открыли автомобиль

Утром 24 ноября в Октябрьском районе Новосибирска матери понадобилась помощь спасателей, чтобы вызволить дочь из машины.


«В 8:49 на телефон оперативного дежурного службы МАСС поступил звонок от взволнованной мамы. Она захлопнула дверь заведённого автомобиля, припаркованного на улице 1-й Родниковой, а ключи оставила в замке зажигания, но самое главное — в машине находится её трёхлетняя дочь», — рассказали в Муниципальной аварийно-спасательной службе.


Специалисты МАСС приехали на место, успокоили маму и бабушку ребёнка. «Они в считанные секунды открыли переднюю дверь автомобиля, после чего заглушили двигатель и открыли заднюю дверь салона, где и находилась девочка», — добавили в службе.



Спасатели напоминают, что если вы стали очевидцем происшествия или сами попали в беду, то можно позвонить по телефонам: 051, 231-06-49.

Прочтений: 3895
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (24)24
Добавить комментарийВсе комментарии

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей


Авторские колонки

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено