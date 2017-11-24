Фото: под Новосибирском мусоровоз раздавил партию запрещённых груш и яблок

По санкционным фруктам проехался тяжёлый грузовик
По санкционным фруктам проехался тяжёлый грузовик

В Новосибирской области продолжается уничтожение санкционных фруктов: в четверг, 23 ноября, тяжёлый грузовик раздавил больше трёх центнеров запрещённых яблок и груш.


Эти фрукты сотрудники Россельхознадзора обнаружили при осмотре грузов на границе Новосибирской области и Казахстана.


«22 ноября инспекторы управления Россельхознадзора по Новосибирской области задержали партию свежих груш весом 360 кг, перевозимых в грузовом автомобиле в Новосибирскую область в сопровождении фитосанитарного сертификата, оформленного в Республике Казахстан. Однако на упаковочной маркировке страной происхождения указаны Нидерланды», — сообщили в пресс-службе управления Россельхознадзора по Новосибирской области.


В тот же день инспекторы задержали на границе ещё 9 кг яблок, которые водитель легкового автомобиля вёз из Казахстана в Алтайский край. Фитосанитарного сертификата на фрукты у перевозчика не оказалось, но, судя по маркировке, это были яблоки из Польши.


«Кроме того, вместе с яблоками без фитосанитарного сертификата перевозились 25 кг казахстанского репчатого лука», — добавили в управлении.


В ведомстве уточнили, что санкционные груши и яблоки уже уничтожены на специализированной площадке в Карасуке: фрукты раздавил тяжёлый грузовик. А репчатый лук инспекторы Россельхознадзора вернули отправителю в Республику Казахстан.


Уничтожение санкционных продуктов по президентскому указу в Новосибирской области началось 6 августа 2015 года, тогда бульдозер раздавил 650 кг польских яблок.

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