Фоторепортаж: в Первомайке открыли фабрику титановых костей

В медпарке открылось новое производство
В медпарке открылось новое производство

Утром 24 ноября в медицинском промышленном парке на улице Одоевского в Первомайском районе Новосибирска открылось производство пластин для лечения переломов. Его руководство заверило, что изделия в несколько раз дешевле зарубежных аналогов.


«В Сибири это первое производство медицинских изделий именно для фармакологии. Каждый год мы какое-то новое направление пытаемся развивать — на сегодняшний день мы открыли направление остеосинтез. Это изделия медицинской техники для лечения и проведения операций при травме рук, ног», — рассказал сегодня управляющий медицинским промпарком Роман Дорожкин.


В парке уже работали производства, делающие протезы и одежду для медиков, а теперь к ним добавились пластины для лечения переломов
В парке уже работали производства, делающие протезы и одежду для медиков, а теперь к ним добавились пластины для лечения переломов


Компания закупает титан в России, Франции и США
Компания закупает титан в России, Франции и США


Завод в Новосибирске открыла российская компания «Альфа-Медика» — известный производитель медицинских изделий. Первоначальные инвестиции в проект составили около 30 млн рублей — в основном эти деньги потратили на станки, отметил координатор проекта Максим Медведев.


Руководство посетовало, что найти работников для нового производства оказалось трудно — специалистов обучают на месте
Руководство посетовало, что найти работников для нового производства оказалось трудно — специалистов обучают на месте


На открытии представители компании пояснили, что, по их статистике, около 2,5 млн россиян ежегодно получают травмы и нуждаются в остеосинтезе — соединении отломков костей. В планах компании — поставлять до 15 тысяч пластин в год в 150 клиник России, в том числе в новосибирские городские больницы и НИИТО по ОМС.


По статистике компании, до 2,5 млн жителей России получают травмы каждый год, и многим из них нужны такие пластины
По статистике компании, до 2,5 млн жителей России получают травмы каждый год, и многим из них нужны такие пластины


«На сегодняшний день используется три вида титана: российский титан, французский титан и американский. Для разного типа пластин подходит разный тип титана. Мы считаем нормо-часы, и чем больше пластина, тем она дороже», — объяснил Максим Медведев.


Российские изделия в несколько раз дешевле зарубежных аналогов, похвастались в медицинском промпарке
Российские изделия в несколько раз дешевле зарубежных аналогов, похвастались в медицинском промпарке


По его словам, в среднем пластина их производства стоит 5–6 тысяч рублей, а зарубежный аналог — 40–50 тысяч рублей.


Такая пластина с винтами стоит около 17 тысяч рублей, а швейцарский аналог — 72 тысячи рублей, оценили в компании
Такая пластина с винтами стоит около 17 тысяч рублей, а швейцарский аналог — 72 тысячи рублей, оценили в компании


«Площадка, на которой мы всё производим, уникальна. Швейцарцы и другие компании вынуждены платить за всё производство — от начала до конца. А здесь сконцентрированы около 9 производств, и мы платим за нормо-часы. Поэтому получается дёшево», — рассказал представитель «Альфа-Медики». Он добавил, что компания надеется в следующем году выйти на объём производства в 100 млн рублей.


Изделия хотят поставлять в клиники Новосибирска и России. Для самих пациентов они будут бесплатными, если операцию проведут по ОМС
Изделия хотят поставлять в клиники Новосибирска и России. Для самих пациентов они будут бесплатными, если операцию проведут по ОМС


Первая очередь медицинского промышленного парка за 2 млрд рублей открылась 8 июня на Одоевского, 3 в Первомайском районе Новосибирска. На производстве стали выпускать около 20 тысяч эндопротезов крупных суставов и около 1 тысячи комплексов для реабилитации.


Второе здание парка должно открыться в 2018 году, а третье — в 2019 году. Сейчас в парке работают семь компаний, включая новое производство. Ранее производители подробно рассказали НГС.НОВОСТИ, что потоковое производство протезов должно снизить затраты на операции почти вдвое.

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