Новосибирцев напугали сокращением маршрута популярного троллейбуса

Маршрут троллейбуса № 29 частично дублирует Ленинскую линию метро

Новосибирцев встревожило сообщение о сокращении маршрута троллейбуса № 29 — в мэрии уверяют, что об этом речи не идёт.





О возможном изменении маршрута троллейбуса № 29 «Северо-Чемской ж/м – станция метро "Заельцовская"» редакции НГС.НОВОСТИ сообщила читательница. Женщина услышала такое объявление от водителя утром 23 ноября.





«Я ехала с Северо-Чемского на другой берег. В какой-то момент мы остановились, водитель вышел в салон и сказал: "Уважаемые пассажиры! Мы сами переживаем, но с нового года наш маршрут, скорее всего, укоротят до [площади] Маркса"», — рассказала сибирячка корреспонденту НГС.НОВОСТИ.







Сейчас троллейбус № 29 ходит от станции метро «Заельцовская» до Северо-Чемского жилмассива через Коммунальный мост





Пассажирка троллейбуса уверяет, что маршрут могут сократить и он будет ходить только на левом берегу





В мэрии Новосибирска опровергли информацию о возможном сокращении маршрута этого троллейбуса.





«Решения об изменении этого маршрута нет, документ не готовится», — говорится в официальном ответе пресс-центра мэрии на запрос.



