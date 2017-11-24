Новосибирцев напугали сокращением маршрута популярного троллейбуса

Маршрут троллейбуса № 29 частично дублирует Ленинскую линию метро
Маршрут троллейбуса № 29 частично дублирует Ленинскую линию метро

Новосибирцев встревожило сообщение о сокращении маршрута троллейбуса № 29 — в мэрии уверяют, что об этом речи не идёт.


О возможном изменении маршрута троллейбуса № 29 «Северо-Чемской ж/м – станция метро "Заельцовская"» редакции НГС.НОВОСТИ сообщила читательница. Женщина услышала такое объявление от водителя утром 23 ноября.


«Я ехала с Северо-Чемского на другой берег. В какой-то момент мы остановились, водитель вышел в салон и сказал: "Уважаемые пассажиры! Мы сами переживаем, но с нового года наш маршрут, скорее всего, укоротят до [площади] Маркса"», — рассказала сибирячка корреспонденту НГС.НОВОСТИ.


Сейчас троллейбус № 29 ходит от станции метро «Заельцовская» до Северо-Чемского жилмассива через Коммунальный мост
Сейчас троллейбус № 29 ходит от станции метро «Заельцовская» до Северо-Чемского жилмассива через Коммунальный мост


Пассажирка троллейбуса уверяет, что маршрут могут сократить и он будет ходить только на левом берегу
Пассажирка троллейбуса уверяет, что маршрут могут сократить и он будет ходить только на левом берегу


В мэрии Новосибирска опровергли информацию о возможном сокращении маршрута этого троллейбуса.


«Решения об изменении этого маршрута нет, документ не готовится», — говорится в официальном ответе пресс-центра мэрии на запрос.


Этим летом городские власти заявили, что намерены протестировать сквозной тариф в общественном транспорте Новосибирска. В качестве пилотного маршрута предполагалось как раз использовать троллейбус № 29 — в этом случае его пассажиры могли бы пересаживаться на метро и ехать на правый берег, не оплачивая проезд в метро. 

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