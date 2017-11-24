Новосибирцев напугали сокращением маршрута популярного троллейбуса
Новосибирцев встревожило сообщение о сокращении маршрута троллейбуса
О возможном изменении маршрута троллейбуса
«Я ехала с Северо-Чемского на другой берег. В какой-то момент мы остановились, водитель вышел в салон и сказал: "Уважаемые пассажиры! Мы сами переживаем, но с нового года наш маршрут, скорее всего, укоротят до [площади] Маркса"», — рассказала сибирячка корреспонденту НГС.НОВОСТИ.
В мэрии Новосибирска опровергли информацию о возможном сокращении маршрута этого троллейбуса.
«Решения об изменении этого маршрута нет, документ не готовится», — говорится в официальном ответе пресс-центра мэрии на запрос.
Этим летом городские власти заявили, что намерены протестировать сквозной тариф в общественном транспорте Новосибирска. В качестве пилотного маршрута предполагалось как раз использовать троллейбус
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Ольга Власова
Фото Станислава Хоменюка (1), фрагмент справочника 2ГИС (2, 3)