Пельменей два прицепа: выпускник НГУ решил создать сеть кафе на колёсах

В Новосибирске появятся передвижные пельменные — проектом решил заняться местный предприниматель.


Новое предприятие собирается сделать пельмени блюдом стритфуда
Новое предприятие собирается сделать пельмени блюдом стритфуда


Как рассказал НГС.НОВОСТИ бизнесмен, выпускник НГУ Дмитрий Тарасов, его компания «Сытые внуки» будет развивать в Новосибирске сеть передвижных и стационарных точек уличной еды под этим же брендом, главным блюдом в которых будут пельмени. Первые две точки будут созданы на базе уже готовых трейлеров, которые компания Тарасова приобрела во Владивостоке. Там в них торговали бургерами, а на днях трейлеры отправили с Дальнего Востока в Сибирь.


Трейлеры для будущих новосибирских мобильных пельменных
Трейлеры для будущих новосибирских мобильных пельменных


«Мы летом работали на мероприятиях, увидели хорошую нишу. И начали работать в этом направлении. В ближайшее время запускаем два трейлера и работаем по поиску и запуску стационарных мини-пельменных и колбасных по городу», — говорит Тарасов.


У «Сытых внуков» уже есть работающее производство полуфабрикатов, которыми компания торгует через интернет с доставкой на дом.



Главной проблемой проекта предприниматель считает отсутствие в России и в Новосибирске законодательной базы, которая позволяла бы передвижным закусочным (или фуд-тракам) работать там, где в данный момент есть потенциальные покупатели и спрос.


Первой новосибирской сетью мобильных заведений можно считать кофейни Peaberry
Первой новосибирской сетью мобильных заведений можно считать кофейни Peaberry


Сейчас фуд-траки, которые хотят работать постоянно, вынуждены или арендовать землю у каких-то частных структур, например, у крупных магазинов или ТЦ, или получать разрешение у городских властей на размещение временного объекта. В обоих случаях это лишает такую закусочную мобильности, превращая её, по сути, в стационарный киоск на колёсах.


Формат фуд-трака пришёл из США, но сейчас он приобретает всё большую популярность и за пределами Нового Света
Формат фуд-трака пришёл из США, но сейчас он приобретает всё большую популярность и за пределами Нового Света


Тем не менее Дмитрий Тарасов не теряет надежды и даже хочет провести будущим летом фестиваль фуд-траков — по аналогии с мероприятием, которое уже проводится несколько лет в Москве.


В Новосибирске уже предпринимались попытки сделать пельмени основой сети уличной еды, но ни одна попытка пока не увенчалась успехом. Однако именно в этом году на рынке появились сразу несколько небольших заведений, которые сделали ставку на свежеприготовленные пельмени по авторским рецептам.

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