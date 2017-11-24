Пельменей два прицепа: выпускник НГУ решил создать сеть кафе на колёсах

В Новосибирске появятся передвижные пельменные — проектом решил заняться местный предприниматель.





Новое предприятие собирается сделать пельмени блюдом стритфуда





Как рассказал НГС.НОВОСТИ бизнесмен, выпускник НГУ Дмитрий Тарасов, его компания «Сытые внуки» будет развивать в Новосибирске сеть передвижных и стационарных точек уличной еды под этим же брендом, главным блюдом в которых будут пельмени. Первые две точки будут созданы на базе уже готовых трейлеров, которые компания Тарасова приобрела во Владивостоке. Там в них торговали бургерами, а на днях трейлеры отправили с Дальнего Востока в Сибирь.







Трейлеры для будущих новосибирских мобильных пельменных





«Мы летом работали на мероприятиях, увидели хорошую нишу. И начали работать в этом направлении. В ближайшее время запускаем два трейлера и работаем по поиску и запуску стационарных мини-пельменных и колбасных по городу», — говорит Тарасов.







У «Сытых внуков» уже есть работающее производство полуфабрикатов, которыми компания торгует через интернет с доставкой на дом.





Публикация от СЫТЫЕ ВНУКИ. Полуфабрикаты (@homemade_food_sv) Ноя 14 2017 в 8:52 PST





Главной проблемой проекта предприниматель считает отсутствие в России и в Новосибирске законодательной базы, которая позволяла бы передвижным закусочным (или фуд-тракам) работать там, где в данный момент есть потенциальные покупатели и спрос.





Первой новосибирской сетью мобильных заведений можно считать кофейни Peaberry





Сейчас фуд-траки, которые хотят работать постоянно, вынуждены или арендовать землю у каких-то частных структур, например, у крупных магазинов или ТЦ, или получать разрешение у городских властей на размещение временного объекта. В обоих случаях это лишает такую закусочную мобильности, превращая её, по сути, в стационарный киоск на колёсах.







Формат фуд-трака пришёл из США, но сейчас он приобретает всё большую популярность и за пределами Нового Света





Тем не менее Дмитрий Тарасов не теряет надежды и даже хочет провести будущим летом фестиваль фуд-траков — по аналогии с мероприятием, которое уже проводится несколько лет в Москве.







В Новосибирске уже предпринимались попытки сделать пельмени основой сети уличной еды, но ни одна попытка пока не увенчалась успехом. Однако именно в этом году на рынке появились сразу несколько небольших заведений, которые сделали ставку на свежеприготовленные пельмени по авторским рецептам.