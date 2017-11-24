Новосибирский фотограф снял с высоты золотой Академгородок
Новосибирский фотограф заснял с высоты осенний Академгородок — на кадры попали НГУ, Технопарк и другие точки притяжения этого места.
Видео появилось на YouTube 22 ноября.
«Планировал сделать эту съёмку в Академе ещё с лета, но не получалось то из-за нехватки времени, то из-за погодных условий. В итоге снимал уже осенью, зато получилось передать одно из самых красивых времён года, хотя она и у нас в Сибири не всегда такая, как на видео», — рассказал корреспонденту НГС.НОВОСТИ автор видео Виктор Ботвинко.
Заснять Академгородок с высоты на квадрокоптер Виктору удалось в октябре, незадолго до того, как в Новосибирске выпал первый снег.
«Было два съёмочных дня — один на сам Академгородок, другой — на ботанический сад. Погода была солнечная, всё получилось с первого раза», — рассказал новосибирец.
Виктор поделился, что в ближайшем будущем также планирует сделать ролики с красивыми кадрами из стран Европы — Австрии, Чехии, Бельгии и Нидерландов.
Съёмкой Новосибирска с высоты занимаются и другие фотографы, среди них, например, Вадим Махоров и Слава Степанов. В конце октября Вадим поделился своими лучшими снимками с редакцией НГС.НОВОСТИ, а мы, в свою очередь, предложили читателям выбрать, чьи снимки им нравятся больше — Махорова или Степанова.
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Ольга Власова
Скриншот instagram.com/devitya/
Видео youtube.сom, канал Flying Around | Akademgorodok | 4K