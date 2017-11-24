Новосибирский фотограф снял с высоты золотой Академгородок

Виктор рассказал, что снимал осенний Академгородок незадолго до того, как выпал снег
Виктор рассказал, что снимал осенний Академгородок незадолго до того, как выпал снег

Новосибирский фотограф заснял с высоты осенний Академгородок — на кадры попали НГУ, Технопарк и другие точки притяжения этого места.


Видео появилось на YouTube 22 ноября.


«Планировал сделать эту съёмку в Академе ещё с лета, но не получалось то из-за нехватки времени, то из-за погодных условий. В итоге снимал уже осенью, зато получилось передать одно из самых красивых времён года, хотя она и у нас в Сибири не всегда такая, как на видео», — рассказал корреспонденту НГС.НОВОСТИ автор видео Виктор Ботвинко.



Заснять Академгородок с высоты на квадрокоптер Виктору удалось в октябре, незадолго до того, как в Новосибирске выпал первый снег. 


«Было два съёмочных дня — один на сам Академгородок, другой — на ботанический сад. Погода была солнечная, всё получилось с первого раза», — рассказал новосибирец.


Виктор поделился, что в ближайшем будущем также планирует сделать ролики с красивыми кадрами из стран Европы — Австрии, Чехии, Бельгии и Нидерландов.


Съёмкой Новосибирска с высоты занимаются и другие фотографы, среди них, например, Вадим Махоров и Слава Степанов. В конце октября Вадим поделился своими лучшими снимками с редакцией НГС.НОВОСТИ, а мы, в свою очередь, предложили читателям выбрать, чьи снимки им нравятся больше — Махорова или Степанова.

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