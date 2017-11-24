Два месяца за решёткой: суд арестовал директора спортивной школы «Сибсельмаш»
В четверг, 23 ноября, Центральный районный суд Новосибирска вынес постановление об аресте директора спортивной школы по хоккею с мячом «Сибсельмаш» Сергея Гвоздецкого.
«Избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца, то есть по 22 января 2018 года», — сообщили в суде.
Следователи подозревают директора спортивной школы в даче взятки (ч. 3 ст. 291 УК РФ).
По версии следствия, 22 ноября руководитель лично отдал 150 тысяч рублей «сотруднику правоохранительного органа», который проводил проверку в спортивной школе. Как полагают следователи, эти деньги директор спортивной школы предложил сотруднику, потому что понимал: во время проверки могут вскрыться нарушения, связанные с ремонтом беговой дорожки стадиона «Сибсельмаш».
Ранее в пресс-службе правительства Новосибирской области и в региональном департаменте физкультуры и спорта отказались комментировать задержание Гвоздецкого.
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Ольга Хмелевская
Фото Артёма Ленца