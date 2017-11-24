Залечили до ожогов: травмы мальчика от лечения в больнице привели к уголовному делу

Ребёнок пришёл в больницу, чтобы вылечить ячмень, но получил серьёзный ожог лица

Следственный комитет возбудил уголовное дело из-за того, что 13-летний подросток обжёг лицо во время физиолечения в больнице. Случай произошёл утром 15 ноября в отделении детской больницы № 4 на 2-м переулке Пархоменко в Ленинском районе Новосибирска.





«В ходе процедуры врач пояснила, что будет чувствоваться лёгкое жжение, и покинула кабинет, — объяснили корреспонденту НГС.НОВОСТИ в пресс-службе СК России по НСО. — Однако жжение усиливалось, и несовершеннолетний получил травму лица, ожог 1–2-й степени».







Ранее мама пострадавшего мальчика рассказала НГС.НОВОСТИ, что ребёнок пришёл в больницу, чтобы вылечить гнойный ячмень, курсы физиотерапии мальчику назначил окулист.





Главный врач больницы № 4 Владимир Протопопов отказался от комментариев, но подтвердил, что оборудование после сбоя не используется.





СК начал следствие по ч. 1 ст. 238 УК РФ — оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей. «В настоящее время следователи проводят следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, расследование уголовного дела продолжается», — подчеркнули в Следственном комитете.





Год назад похожий случай произошёл в Академгородке — там девочка пришла снимать гипс в больницу и снова получила травму. Девочка споткнулась о шатающуюся плитку в кабинете травматолога и разрезала ногу так, что порез пришлось зашивать.