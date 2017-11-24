В Новосибирске сервис зафиксировал три наблюдения НЛО

Новосибирск попал на карту инопланетных вторжений, созданную на основе данных американской компании Mufon. Эта компания расследует случаи предполагаемых наблюдений НЛО.





Карта опубликована на сайте UFO-Stalker, она стала широко известна на этой неделе, после того как о ней написало британское издание The Daily Mail.





Судя по данным этой карты, в Новосибирске НЛО наблюдали три раза — каждый раз в правобережной части города.





В первый раз очевидцы рассказали компании Mufon о неопознанном летающем объекте в феврале 2011 года, его наблюдали в Центральном районе на улице Потанинской.





«Это был яркий оранжевый светящийся звездообразный объект. Сначала он изменился с ярко-красного на оранжевый, а затем стал белым. Он был очень большой, потом маленький, а потом растворился (перевод с английского. — НГС.НОВОСТИ)», — описан объект на сервисе.





Ещё два наблюдения были в июле 2016 года в Октябрьском районе.





«Аномальное явление приземления НЛО в виде плазменной сферы в России (перевод с английского. — НГС.НОВОСТИ)», — пишут очевидцы с Большевистской.





На улице Декабристов очевидцы также видели приземление плазменной сферы. Фотографий ни одного из этих объектов пользователи не приложили.





В Новосибирске оказалось три места, где жители видели НЛО





НГС.НОВОСТИ известны и другие случаи, когда жители города видели в небе необычные объекты. Как правило, по фотографиям этих объектов астрономы могут объяснить, что происходило в небе. Например, в марте 2017 года новосибирец снял падающие объекты в небе над Ключ-Камышенским плато. После этого специалист учебно-научного центра «Планетарий» Сибирского государственного университета геосистем и технологий (СГУГиТ) Виктория Дамм рассказала, что этот след похож на след от высоко летящего самолёта.