Вышел на орбиту: владельцы S7 договорились с «Роскосмосом» о создании внеземного космодрома

Владислав Филёв (слева) предложил новый космический проект

Корпорация «Роскосмос» и дочернее предприятие компании S7 — компания «С7 Космические транспортные системы» подписали соглашение о сотрудничестве в создании многофункционального орбитального комплекса, пишет газета «Известия» со ссылкой на неназванный источник.







В пресс-службе корпорации эту информацию о самом факте заключения соглашения не опровергли, но ограничились лаконичной фразой «мы давно и успешно работаем с S7 и намерены продолжать сотрудничество». В S7 «Известиям» подтвердили только «наличие соответствующих планов».







Издание пишет, что орбитальный комплекс предполагается использовать для запуска, стыковки, сборки, заправки, снабжения и обслуживания космических объектов на орбите Земли. В том числе с последующей их отправкой на межорбитальные и межпланетные траектории.







Для того чтобы доставить на орбиту нужные грузы, предполагается использовать комплекс «Морской старт», который готова выкупить группа S7. Соглашение об этом было подписано осенью 2016 года с группой компаний Sea Launch (дочерняя структура РКК «Энергия»). «Морской старт» можно будет использовать для запусков перспективной российской ракеты среднего класса «Союз-5» или каких-то новых ракет-носителей, которые будут разработаны в будущем.







В конце 2016 года ради реализации проектов в области космонавтики Владислав Филёв даже покинул руководящую должность в авиакомпании S7 Airlines и передал часть управленческих функций своей дочери Татьяне.





S7 Airlines — крупнейшая российская частная авиакомпания, основана в Новосибирске на базе местного авиаотряда супругами Владиславом и Натальей Филёвыми. Несмотря на то, что S7 совершает сейчас полёты по всей стране и за рубежом, новосибирский аэропорт Толмачёво остаётся одним из базовых аэропортов компании.